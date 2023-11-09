تعاون بين «دو» و«دبي للسيليكون» لتوسيع الخدمات الذكية

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وواحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، عن تعاونهما لتوسيع الخدمات الذكية المقدمة في مجمع دبي الرقمي بالواحة. ويهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تعزيز مكانة مجمع دبي الرقمي بوصفه أول مدينة ذكية متكاملة في الإمارة من خلال توفير تجارب رقمية متميزة تحدث تحولات إيجابية في حياة القاطنين والزوار والموظفين العاملين في المجمع.

وسيضيف مجمع دبي الرقمي من خلال تسخير أحدث التقنيات والحلول التي توفرها ((دو)) أكثر من 20 خدمة ذكية إلى محفظته الحالية التي تضم 60 خدمة ذكية. وستمكن الخدمات الذكية الجديدة واحة دبي للسيليكون من تبني نموذج أعمال مبتكر يوفر منصة شاملة ومتكاملة وسريعة الاستجابة لإدارة عمليات المنطقة والارتقاء بمستوى التجارب التي يقدمها مجمع دبي الرقمي.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة) في ((دو)): نواصل في ((دو)) ترسيخ مكانتنا في طليعة الابتكار التكنولوجي لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن البنية التحتية الرقمية المتطورة هي العمود الفقري لأي مشروع ناجح، وبالنسبة لمجمع دبي الرقمي، فإن وجود مثل هذه البنية التحتية سيسهم بدور حيوي في إنشاء مدينة ذكية ومتصلة بكل أبعادها ومستوياتها.

وتعكس شراكتنا مع واحة دبي للسيليكون التزامنا بتوفير تقنيات وحلول رقمية متطورة ليس فقط لتحسين مستوى التجارب التي يقدمها مجمع دبي الرقمي، بل أيضاً للارتقاء بجودة حياة سكان إمارة دبي وزوارها.

وسيسهم تطوير خدمات المجتمع الذكي في مجمع دبي الرقمي في إحداث تحولات إيجابية ملموسة في تجارب الحياة اليومية. وستشمل الخدمات المدعومة بتقنيات وحلول متقدمة اللافتات وشاشات تحديد الطريق، وحلول مواقف السيارات الذكية، والدخول الذكي، وشبكات الاستشعار اللاسلكية، وخدمات البوابة المجتمعية الشاملة، وغيرها المزيد.

وقال عبدالجليل العباسي، نائب رئيس أول التخطيط والتصميم في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز)): نحرص في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لنقدم لشركائنا التجاريين وأصحاب الأعمال أفضل الخدمات والحلول التي من شأنها الإسهام في تعزيز تجاربهم وضمان حصولهم على قيمة مضافة.

ويعكس تعاوننا مع ((دو)) لتوفير تجارب رقمية متطورة لروّاد الأعمال وموظفي وسكان وزوار مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون، التزامنا بتقديم خدمات ذكية عالمية المستوى تتماشى مع مكانة المجمع بوصفه أول مدينة ذكية متكاملة في دبي.

وفي الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف ((كوب28))، أكد العباسي أن المبادرات الرقمية الشاملة في واحة دبي للسيليكون تهدف إلى رفع مستوى كفاءة العمليات وتعزيز ممارسات الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وبموجب هذه الاتفاقية، أشرفت ((دو)) على توفير المتطلبات والاحتياجات الرئيسية للمشروع، بما في ذلك مساحة الموقع المشترك وخوادم استضافة البيانات، وهياكل الشبكات الثابتة، واتصالات الألياف الضوئية، وشبكة الاتصال اللاسلكي WiFi UAE، وتقنيات العمل عن بُعد، وأجهزة شبكة الاستشعار اللاسلكية لمراقبة جوانب مختلفة.