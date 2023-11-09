وكالة الإمارات للفضاء تقود أول مشاركة لجناح الفضاء بـ«دبي للطيران»

تقود وكالة الإمارات للفضاء، أكبر مشاركة لجناح الفضاء في تاريخ معرض دبي للطيران لينضم إلى محوري الطيران والدفاع الرئيسيين بالمعرض، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي.

وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن الوكالة شريك استراتيجي في معرض دبي للطيران وتقود الوكالة جهوداً حثيثة في إبراز جناح للفضاء الذي يضم أكثر من 25 جهة محلية وعالمية مشاركة وراعية للمعرض، يعكس هذا التوجه بوضوح التزامنا الدائم بالعمل على تعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي والرائد للبشرية))، مضيفة ((تأتي مشاركتنا انطلاقاً من إيماننا الكبير بأن كل خطوة نتخذها في هذا الاتجاه تقربنا نحو تحقيق أحلامنا وطموحاتنا وتسخير المستقبل للأجيال القادمة)).

وتابعت ((يتوقع أن يتجاوز زوار المعرض 115,000 زائر، 68% منهم من صناع القرار في مجالات الطيران والدفاع والفضاء. لهذا يشكل المعرض فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات مع شركائنا الدوليين، إلى جانب البحث عن فرص جديدة للتعاون والتطوير في قطاعي الطيران والفضاء مع القطاعي المحلي والخاص بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية)).

وقال سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ((نسعى من خلال مشاركتنا إلى استعراض مشروعاتنا وإنجازاتنا ومبادراتنا الوطنية للنهوض بجميع مجالات قطاع الفضاء الوطني، وتقديم فرصة للزوار للتعرف على تقدمنا ومشروعاتنا المستقبلية، إضافة إلى إبراز رؤيتنا المستقبلية على مدار السنوات القادمة))، مضيفاً ((نؤمن بأن قطاع الفضاء ليس مجرد قطاع علمي وبحثي صرف، بل هو قطاع يمكن أن يحقق تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً ضخماً من خلال التعاون والتبادل مع شركائنا الدوليين، حيث سيستقبل المعرض أكثر من 390 وفداً رسمياً من 98 دولة، نتطلع لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات وللعالم)).

25 عارضاً وراعياً

وبقيادة وكالة الإمارات للفضاء، وفي نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران، يعد جناح الفضاء أكبر جناح فضائي في تاريخ المعرض إلى الآن. ويشهد الجناح، مشاركة فاعلة من أكثر من 25 عارضاً وراعياً، ومن بينهم شركات عالمية، ووكالات الفضاء الدولية، إلى جانب مؤسسات وطنية في قطاع الفضاء مثل مركز محمد بن راشد للفضاء وهيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد الابتكار التكنولوجي، والياه سات وبيانات.

مشروعات ومبادرات

وتستعرض وكالة الإمارات أبرز مشروعاتها ومبادراتها، والتي تتضمن ((مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات))، و((تحدي الكوكب X))، إضافة إلى ((برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية))، حيث سيتم استعراض أهم الفرص أمام الشركات الناشئة الخاصة، فضلاً عن توفير فرصة للباحثين والعلماء، للتعرف على أبرز أبحاثهم المبتكرة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

شركات ناشئة وتطور الوكالة برنامج ((مناطق الفضاء الاقتصادية))، بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، بينما تشمل أهم هذه المبادرات، ((مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، والمختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية)). ويستهدف البرنامج إيجاد بيئة عمل جذابة ومتكاملة، تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، مما يسهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، إضافة إلى تحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

محفزات اقتصادية

وتتضمن باقة المحفزات الاقتصادية، ((التصريح السريع)) والذي تصدره الوكالة للمالك أو المشغل لممارسة الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء لقائمة محددة من الأنشطة، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، إضافة إلى ((مختبرات الفضاء))، حيث، ومن خلال هذه المبادرة، ستتمكن الشركات من استخدام المرافق الفضائية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين كمراكز البحث الفضائية، إضافة إلى الخبرة التقنية التي يتم تقديمها من خلال الخبراء المختصين.

وتشمل الباقة كذلك ((برنامج مسرعات الأعمال))، وذلك بالتعاون مع شركاء الوكالة المحليين، حيث يتم توفير فرص تسريع وتطوير الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن توفير ((فرص التمويل)) بحيث يتم توفير الحلول والتسهيلات المالية الميسرة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وتحتوي الباقة أيضاً على ((مساحات العمل المشتركة))، حيث، ومن خلال التعاون مع شركاء الوكالة المحليين في أبوظبي ودبي، سيتم خلال المرحلة الأولى توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية، في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير، فيما توفر وكالة الإمارات للفضاء ((فرص الترويج))، وذلك لعرض المنتجات والخدمات الفضائية المقدمة من قبل الشركات، إضافة إلى توسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع والتعرف على أهم المستجدات في المجال، من خلال المشاركة في أهم الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية.

وتسلط الوكالة الضوء خلال فعاليات المعرض على مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، خصوصاً أن الفرصة مواتية أمام الشركات الناشئة الخاصة، للمشاركة في المهمة من خلال تصميم وبناء أنظمة المركبة الرئيسية ومركبة الهبوط، حيث تمتد المهمة على مدار 13 عاماً وتنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، فيما تهدف المهمة توفير فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها، وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل نظامنا الشمسي.

إلهام الشباب

وتتطلع وكالة الإمارات للفضاء من خلال إطلاقها مسابقة تحدي ((الكوكب X))، إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة، وإلهام الشباب والشركات الناشئة في الدولة، والمهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومنحهم فرص المشاركة في مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات، حيث ستتاح للمشاركين فيها، فرصة تعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق، وإعطاء فرصة للباحثين والعلماء لتقديم أحدث أعمالهم البحثية المبتكرة، في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء خلال معرض دبي للطيران، فيما يستهدف التحدي الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وطلاب المدارس من الفئة العمرية 16 عاماً فما فوق، فضلاً عن طلاب الجامعة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والباحثين والخبراء العلميين والتقنيين.