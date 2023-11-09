«محمد بن راشد للطيران» يكشف عن مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتزايد

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن توسيع ثلاث منشآت جديدة، هي: منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، ومجمع الموردين، ووحدات صيانة الخطوط. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب الكبير من الشركات التي تعتزم إطلاق عملياتها في المشروع، والاستفادة من بنيته التحتية المتطورة والخدمات المتقدمة التي يوفرها لعملائه.

وستشمل الحلول الجديدة توسيع منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات بإطلاق المرحلتين الثالثة والرابعة على مساحة إجمالية تبلغ 22,000 متر مربع لتلبية احتياجات ورش المحركات والمكونات ومعدات الهبوط وحلول ورش العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وشهد مجمع الموردين أيضاً، وهو أول مجمع للطيران العمودي في المنطقة، اهتماماً متزايداً من الشركات منذ إطلاقه العام الماضي، مع تسجيل مستوى عالٍ من الطلب على وحداته.وسيتم إطلاق المرحلة الثانية التي ستوفر 13,000 متر مربع من المساحات الصناعية الخفيفة لتمكين شركات الطيران، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من إنشاء مرافقها بسهولة وسرعة.

والمنشأة الثالثة هي وحدات صيانة الخطوط، التي ستطلق مرحلتها الثانية لدعم شركات التشغيل لمرافق حرم المطار، بما في ذلك المشغلون الأرضيون للطيران الخاص، للوصول المباشر إلى العملاء. وستضم المرحلة الجديدة تسع وحدات تقدم الحلول الشاملة والمتكاملة للطيران، مثل مرافق مستودعات الصيانة والأدوات والهندسة.

ومن المقرر اكتمال جميع هذه المرافق بدءاً من الربع الأخير من العام المقبل 2024، حيث تم تأجير 70% من المساحات مسبقاً لشركات عالمية تبدي اهتماماً بالعمل من خلال مشروع محمد بن راشد للطيران.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: ((بالتزامن مع استعدادنا للمشاركة في معرض دبي للطيران، يسعدنا الإعلان عن توسعة مرافقنا المشغولة بالكامل، التي تشهد طلباً كبيراً من الشركات العاملة بهذا القطاع. وتبلغ قيمة أنشطة الصيانة والإصلاح والتجديد ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في مشروع محمد بن راشد للطيران، بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، 5.6 مليارات درهم حالياً، وقد تتجاوز 8 مليارات درهم في السنوات القليلة المقبلة؛ لذلك نخطط لاستيعاب هذا الطلب الكبير، وتلبية احتياجات الشركات من خلال توسعة مرافقنا. وسنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية وخدماتنا المتقدمة للإسهام في استراتيجية قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية)).