الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع وجود فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار، خاصةً على بعض المناطق الغربية، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س

وذكر أن البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، لافتاً إلى أنه قد يضطرب أحياناً مع السحب غرباً في الخليج العربي، وسيكون خفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي، وفرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على المناطق الغربية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب على بعض المناطق الغربية قد تكون ركامية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على المناطق الغربية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على المناطق الغربية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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