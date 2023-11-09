إجراء أول عملية زراعة عين كاملة في العالم

أعلن جراحون في نيويورك، أمس، أنهم أجروا أول عملية على الإطلاق لزراعة عين كاملة لشخص، وهو إنجاز كبير على الرغم من أن المريض لم يستعد بصره في العين المزروعة.

وذكر الفريق الجراحي بمركز لانجون هيلث الطبي أنه خلال الأشهر الستة منذ إجراء العملية الجراحية التي كانت جزءاً من زراعة للوجه، أظهرت العين علامات على سلامتها بما فيها أوعية دموية تعمل بشكل جيد وشبكية تبدو في حالة جيدة.

وقال الدكتور إدواردو رودريجيز، الذي قاد الفريق الجراحي: «حقيقة أننا زرعنا عيناً هي خطوة هائلة للأمام، شيء نطمح إليه منذ قرون».

وحتى الآن لم يستطع الأطباء من زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.

وآرون جيمس، الذي أجريت له العملية، هو جندي سابق يبلغ 46 عاماً من أركنسو نجا من حادث في عمله بسبب التعرض لتيار كهربائي عال أتلف الجانب الأيسر من وجهه وأنفه وفمه وعينه اليسرى. واستغرقت العملية 21 ساعة.

وقال رودريجيز، في اجتماع عبر تطبيق زووم، إن الأطباء كانوا يعتزمون في البداية زراعة مقلة العين كجزء من زراعة الوجه لأغراض تجميلية.

وأردف: «إذا حدث واستعاد الإبصار بشكل ما، سيكون مذهلاً، لكن الهدف بالنسبة لنا كان إجراء عملية فنية». وذكر أنهم سيتابعون ما قد يحدث في المستقبل.

وفي الوقت الحالي لا يوجد اتصال بين العين المزروعة مع المخ من خلال العصب البصري.

ولتحفيز تعافي الرابط بين العصبين البصريين للمتبرع والمتلقي، استخلص الجراحون خلايا جذعية من النخاع الشوكي للمتبرع وحقنوها في العصب البصري خلال عملية الزراعة أملاً في أن تحل محل الخلايا التالفة وأن تحمي العصب.

وأشار رودريجيز إلى أن زراعة مقلة عين حية يفتح الباب أمام إمكانيات كثيرة.

وتابع أن فرقاً بحثية أخرى تطور طرقاً لربط شبكات الأعصاب في المخ بالأعين غير المبصرة من خلال إدخال أقطاب كهربائية على سبيل المثال لإعادة الإبصار.

وقال: «إذا تمكنا من العمل مع علماء آخرين يعملون على إيجاد طرق أخرى لإعادة البصر أو إعادة الصور للقشرة الدماغية المسؤولة عن معالجة البيانات البصرية، أعتقد أننا سنكون اقتربنا خطوة».

وكان جيمس، الذي احتفظ ببصره في عينه اليمنى، يعرف أنه ربما لا يستعيد بصره في العين المزروعة.

وقال إن الأطباء «لم يتوقعوا أبدا أنها ستنجح على الإطلاق، وأخبروني بذلك من البداية».

وأضاف: «قلت لهم حتى لو لم أستطع الرؤية، ربما يمكنكم أن تتعلموا شيئاً ما يفيد الشخص التالي. هكذا تكون البداية. آمل أن يفتح هذا مساراً جديداً».

غير أن رودريجز قال إن جيمس قد يستعيد بصره في العين المزروعة.

وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً يمكن أن يزعم أنه سيرى. لكن لا يمكنهم أن يزعموا أنه لن يرى. في هذ المرحلة، أعتقد أننا سعداء بالنتيجة التي حققناها من خلال عملية فنية للغاية».

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