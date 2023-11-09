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الامتناع عن تناول السكر والحلويات «خطر مميت»!

11/9/2023 7:26:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت طبيبة وخبيرة تغذية روسية، أن استبعاد الحلويات والسكر تماماً من النظام الغذائي يضر بالصحة، ويؤدي للوفاة. وقالت د. يلينا سولوماتينا، طبقاً لـ((روسيا اليوم)): ((السكر يزود الجسم بالمغذيات، وعند التخلي تماماً عنه لا يموت الإنسان مباشرة، بل أولاً سيستهلك مخزون السكر بالكبد والعضلات ثم بالدهون والبروتينات)).

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