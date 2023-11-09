أمراض القلب.. «الحساسية الغذائية» في قفص الاتهام

تشير دراسة جديدة، نُشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، إلى أن الحساسية تجاه مسببات الحساسية الغذائية الشائعة، مثل حليب البقر والفول السوداني، يمكن أن تكون سبباً مهماً وغير معروف سابقاً، لأمراض القلب. وأوضحت الدراسة أنَّ الخطر المتزايد للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، يشمل الأشخاص الذين لا يعانون من حساسية غذائية واضحة.

وأظهرت الدراسة أنَّ الأشخاص الذين يمتلكون جسماً مُضاداً يُسمى الغلوبين المناعي IgE، للأطعمة التي يتناولونها بانتظام، معرضون لخطر متزايد للوفاة بسبب أمراض القلب.

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