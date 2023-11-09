كتاب «عرض الأفكار» دليل النجاح في الإقناع

يعلّم كتاب ((عرض الأفكار- اجعل الناس يقعون في حب أفكارك)) امتلاك المهارات المطلوبة لتوليد الأفكار، وتحويلها إلى مفاهيم، وتطبيقها على المشروعات، مع كيفية عرضها على أصحاب القرار من دون ارتكاب الأخطاء، التي تتسبب بضياعها كالخوض المبالغ في التفاصيل من دون تحديد الجوانب الرئيسية أو عدم التركيز على هدف الفريق، وبالتالي قد يتم ابتكار حلول قيمة، ولكن الأهداف تكون مختلفة تماماً، وأحياناً قد يفسد الحماس الزائد البحث والتدقيق، فقد يقترف كثيرون هذا الخطأ لاهتمامهم بالفكرة، لا بكيفية عرضها، غير مدركين أن نجاحها يعتمد بنسبة تسعين في المائة على إقناع الأشخاص بها، وعشرة في المائة فقط على جهودهم الشخصية.

وحدد الكاتب ييرون فان خيل عدداً من الأخطاء، التي قد تحدث، خلال التعامل مع الأفكار والحلول الخاصة بها، منها التركيز على توليد الأفكار من دون فهم الهدف بشكل واضح، وبعد الفهم يتعين على صاحب الفكرة أن يطورها، إذ لا بد من تحديد العوامل المؤثرة في الخطة، التي يتم إعدادها للوصول إلى الهدف مثل الموازنة والإطار الزمني، والجمهور المستهدف.

ويشير الكاتب أيضاً إلى أهمية معرف أصحاب المصلحة ودوافع وتفكير الطرف الآخر، وفهم الأنماط الشخصية المختلفة، ومن ثم الإعداد لعرض الفكرة، فبعد التخطيط لكيفية سريان العرض لا بد من التدرب أمام الزملاء والأصدقاء، لتحسين الأداء، مؤكداً أنه يجب الاهتمام بلغة الجسد، بحيث يكون الوقوف أو الجلوس في وضع مستقيم مع النظر في أعين الحاضرين، واستخدام اليدين للشرح مع الانتباه لعدم استخدامهما بشكل مفرط، وعند الاستماع لأسئلة الآخرين يجب الإيماء بالرأس، والابتسام مع استخدام كلمات مثل ((نعم وصحيح))، وفي النهاية يجب مراقبة الحاضرين، وطلب ملاحظاتهم والانتظار ملياً قبل الرد عليهم لإعطاء النفس فرصة للتفكير الجيد والرد المناسب.