«داون تاون ديزاين».. إبداعات متفردة تعكس روائع الأفكار

يحفل معرض ((داون تاون ديزاين))، بفعاليات وإبداعات فريدة تعزز مكانة دبي الإبداعية العالمية، وتكرسه وجهة مهمة للمتخصصين في مجال التصميم والإبداع. ويقام المعرض، الذي يرفع شعار ((من أجل مساحات معيشية مستقبلية))، بمشاركة أكثر من 300 مصمّم وعلامة تجارية عالمية وإقليمية من 40 دولة. وقد زار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، معرض ((داون تاون ديزاين))، الحدث الرئيس على قائمة فعاليات النسخة التاسعة من ((أسبوع دبي للتصميم))، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، في حي دبي للتصميم، ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وتأتي الزيارة في إطار دعم ((دبي للثقافة)) للمبدعين، ورواد الأعمال وأصحاب المواهب في مجالات التصميم والفنون والقطاعات الإبداعية، وهو ما يتناغم مع التزاماتها الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتجول الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، في أرجاء المعرض الذي يحتفي بمرور 10 سنوات على انطلاقته، واطلع على مجموعة من الأعمال والتصاميم التي تميزت بتفرد أفكارها وتنوع أساليبها، مشيداً بجودتها وقدرتها على التعبير عن رؤى المبدعين حول مستقبل التصميم، ودوره في تعزيز الاستدامة، كما زار مجموعة من الأجنحة المشاركة، ومن بينها شركة ((دون تاناني))، التي تأسست على يد علياء وتمارا تاناني في 2017، بهدف تقديم قطع أثاث فريدة، تجمع بين الحرفية التقليدية وأساليب التصميم المعاصرة، كما استعرض أحدث التصاميم التي قدمها مركز تشكيل عبر برنامج ((تنوين))، إضافة إلى منتجات العلامة التجارية الإيطالية (Dedar)، التي تتميز بحيوية ألوانها وجماليات تصاميمها.

وتعرف بن خرباش على تفاصيل مبادرة ((صمم في السعودية))، التي تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة العربية السعودية، وتوقف عند ركن شركة (GRID Riyadh)، التي أطلقها المهندس المعماري مزيد الخطاف، وكذلك ركن علامة (BEIT Collective)، التي تتعاون مع مصممين لبنانيين ودوليين لتعزيز الحرفة اليدوية والمحافظة عليها، كما زار جناح شركة ((جاسمين لاين))، التي أسستها ياسمين كريكوريان في 2020، وجناح (Akar de Nissim)، الذي تبرز تصاميمه تأثيرات الحرف اليدوية التقليدية وأبعادها الأنيقة، واطلع على العمل الفني الذي استلهمه المصمم الإماراتي عمر القرق، مؤسس استوديو Modu Method من التراث المحلي.

واستعرض الدكتور سعيد مبارك بن خرباش أعمال مجموعة من المواهب المحلية والإقليمية الناشئة في ((معرض مصممين من الإمارات))، بإدارة فاطمة المحمود، ومن بينهم الفنان علي بهماني صاحب العمل التركيبي (Mirrorigami)، المستلهم من ((فن الأوريغامي)) الياباني، والمصممة المصرية آية موج، التي اعتمدت في عملها ((عودة البردي – بيبلوس)) على خامات من ورق البردي، وكذلك آمنة الشامسي وحنان رفيعي، اللتان شاركتا بعملهما (The Twist)، فيما يقدم المهندس المعماري عمار كالو تصميمه (Lilyframe)، وهو عبارة عن مقعد خفيف الوزن، مصمم ليتم تفكيكه وتركيبه بسهولة، بينما استلهمت المصممة إيمان إبراهيم عملها (Reefs)، من الهياكل المعقدة للشعاب المرجانية)).