«جمعية الناشرين الإماراتيين» و«اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات» يتعاونان لإثراء حركة النشر

دعماً لجسور التعاون والعمل المشترك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الناشرين الإماراتيين واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حيث يسعى الطرفان عبرها إلى زيادة فرص التواصل والتبادل المعرفي بين الناشرين والكتاب والأدباء، ما يسهم في دفع حركة التأليف والنشر قُدماً في دولة الإمارات وازدهار الحركة الثقافية في الوطن العربي.

وقّع مذكرة التفاهم عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، والدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وذلك على هامش مشاركة الطرفين في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى الثاني عشر من نوفمبر الجاري. ويتطلّع الطرفان عبر هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والأفكار، بهدف إثراء القطاع المعرفي، وتطوير نشاط كل من الطرفين وتعزيز تعاونهما بما يدعم دور كل منهما في دعم صناعة النشر في الإمارات والنهوض بدور الناشرين وتنافسيتهم على المستوى العالمي.

وتنص المذكرة على بذل الطرفين جُل جهودهما لتعزيز التشاور وتبادل المعلومات والدعوات الخاصة بالفعاليات والتظاهرات الثقافية التي تهم كلاً منهما، والتعاون بكل ما من شأنه تحسين شروط المشاركة بأي فعاليات ثقافية محلية أو عربية أو عالمية تهم الناشرين والأدباء والكتّاب، فضلاً عن تيسير قنوات التواصل بين الطرفين وأعضاء كل منهما بما يعود بالنفع العام على الجميع، كما تسعى جمعية الناشرين الإماراتيين، بموجب المذكرة، إلى تسويق وتوزيع إصدارات أعضاء الاتحاد عبر التنسيق مع شركة منصة للتوزيع ووفقاً للإجراءات المتبعة من قبل الشركة، ما يسهم في رفد أعمالهم ويضمن لهم المزيد من النجاح والانتشار.

وعقب التوقيع على المذكرة، أعرب عبدالله الكعبي عن سعادته بتوطيد جسور التعاون البنّاء وتكامل الأدوار مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، مؤكداً أن العمل المشترك سيؤتي ثماره بترسيخ دور الناشر الإماراتي في تطوير صناعة النشر في المنطقة العربية ودعم النهضة الثقافية والعلمية لدولة الإمارات بما يواكب الرؤى والأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وأشاد بدور اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في دعم الحركة الثقافية والتنمية الفكرية والمعرفية في الدولة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يُمثل مرحلة جديدة يتواصل فيها توحيد الجهود وتنسيق العمل بين الطرفين لضم كل ما يُعنى بالتأليف والكتابة والنشر تحت سقف واحد، سعياً نحو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في الإمارات، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ودعم العاملين فيه من أعضاء الطرفين، ومساعدتهم على المنافسة دولياً ونشر ثقافتنا في العالم.

من جهته، ثمن الدكتور سلطان العميمي الدور الذي تؤديه جمعية الناشرين الإماراتيين في تطوير قطاع النشر بالدولة، والنهوض بدور الناشرين وانتشار إصداراتهم في المحافل الثقافية العالمية، منوهاً بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات على تنسيق الجهود والمواقف مع الجمعيات والاتحادات المهنية والثقافية في الدولة تجاه القضايا الوطنية والقومية.

وأعرب عن تفاؤله بأن يثمر تضافر الجهود بين الطرفين في دعم مسيرة الاتحاد الرامية إلى الارتقاء بالمستوى الثقافي والتقني للأدباء والكتّاب، ونشر نتاجات أعضائه في الكتب والدوريات، وتشجيع ترجمة الجيد منها إلى اللغات العالمية، وتنشيط الحركة الثقافية على المستويين المحلي والعربي، مؤكداً أن الاتحاد سيبذل كل ما في وسعه لتوثيق التعاون بين الطرفين بما يحقق أهداف المذكرة.