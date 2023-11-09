بيت الشعر ينظم أمسية في «الشارقة الدولي للكتاب»

نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، الأربعاء، أمسية شعرية، في قاعة الفكر بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، شارك فيها الشعراء: محمد إبراهيم يعقوب من السعودية، وعلي المؤلف من البحرين.

وناصر الغساني من سلطنة عمان، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وقدمها الإعلامي السوداني عصام عبدالسلام، الذي أشاد بأمسيات بيت الشعر الممتدة طوال العام على بساط الدهشة، والتي أضفت جمالاً حقيقياً على المشهد الثقافي، خصوصاً في ظل احتضان البيت العديد من الشعراء أصحاب المواهب الحقيقية.

إضافة إلى استضافة تجارب محلقة في الواقع الشعري، لها رصيد عند الجمهور، وأن ما تحقق بهذا المستوى من النجاح يعود للدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تمثل مبادراته للشعر والشعراء شريان حياة.



واتسمت قصائد الشعراء بالبوح الذاتي، والاستفاضة في استجلاء الذكريات، والغوص في اجتراح مضامين تعبر عن الاغتراب والحب، ما يسكن النفس من عواطف وعواصف، بما يعبر عن نماذجهم الشعرية المطروحة التي تتباين في مواقفها ونظرتها للذات والقضايا الإنسانية، وقد التحم الجمهور مع الشعراء وإلقائهم العذب، ودفقاتهم الشعرية المعبرة على جناح الخيال والإبداع، بخاصة أن أمسيات بيت الشعر تحظى باهتمام واسع من قبل الجمهور.





لغة جمالية

في بداية الأمسية قرأ الشاعر محمد إبراهيم يعقوب قصيدة بعنوان «حافة يقينٍ ما»، التي يفلسف فيها الحياة، ويضمنها الحكمة بلغة جمالية مصفاة، وباستخدام إشارات دالة تبرز مدى قدرته على إضفاء اللمسات الجمالية على المفردات، وهو ما يبلور مشاعره المتقدة في الأبيات فيقول:



مقامُكَ ما جازفتَ تمحو وتشتهي

وكلّ وصولٍ آخر الأمر زائلُ



قرأتَ كتاب الناس سبعين مرّةً

وأوّلُ سطرٍ في الحنوّ التغافلُ



وقرأ الشاعر علي المؤلف قصيدة «تدري ألفتُك فالتفِتْ لي»، التي يحاكي فيها أبا تمام في قوله «كم منزلٍ في الأرض يألفُه الفتى»، لكن الشاعر وظف حالته الوجدانية بصور وأخيلة تلائم أجواءه النفسية فيقول:



خذني لأبعدَ ما استطعتَ فليس لي

إلا وجودُك في الوجود المقبلِ



قُلْ: وامتحنْ صبري عليكَ ولا تخفْ

منْ جوعِ أسئلتي وفرطِ تعجُّلي



أو لَمْ تربِّي رغبَةً..؟ ليستْ لديكَ..؟

لمَ السُّكوتُ..؟ وحقِّ من تهوى قُلِ



واختتم القراءات الشاعر ناصر الغساني، وقرأ قصيدة بعنوان «إلَّاك لا وطنٌ»، التي يخاطب فيها بعاطفة جياشة محبوبة هي كالوطن، وقد عاد إليها بعد غياب، بما يبرز أسلوبه التخييلي في رصد أدق المشاعر الساكنة في القلب ويستعرض في آن أجملها، فيقول:



ها جئْتُ من سفرٍ، قطعْتُ سرابَهُ

جَلِداً ولَمْ أعْثَرْ بقَفْرِ الدَّرْبِ



لكِ في فؤادي الآنَ لهفةُ وردةٍ

في عُزْلةِ الوادي لظلّ السُّحْبِ



لا تُرْبِكيني بالغيابِ حبيبتي

إلَّاكِ لا وطنٌ لهذا الصبِّ



وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي شعراء الأمسية ومقدمها.