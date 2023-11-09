مهرجان «ضيافة» 7 ينطلق في دبي 22 الجاري

أعلنت لجنة مهرجانات «ضيافة» خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم أمس، عن إقامة موعد الدورة السابعة من المهرجان السنوي، في تاريخ 22 نوفمبر من الشهر الجاري في فستيفال باي، بالتعاون مع دبي فستيفال سيتي مول، شوبا العقارية و7 برودكشن، مباشرةً على 12 قناة تلفزيونية.



ويلقي مهرجان «ضيافة» الضوء على شخصيات مميزة ومبدعة من كافة المجالات ومن كل أنحاء العالم، ويتم تكريمهم في المدينة الرائدة دبي، حيث سيتم إهداء الدورة السابعة منه لروح أيقونة من أيقونات العالم العربي، الفنانة الراحلة فاتن حمامة تكريماً لروحها وإحياء لذكراها بعد مرور ثمانية أعوام على وفاتها.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ميشال ضاهر رئيس ومؤسس مهرجانات «ضيافة»، «بياف» و«إيمي غالا»: «كعادتنا للسنة السابعة على التوالي، نحتفل معاً بمهرجان ضيافة الذي يعزز الفن والثقافة كوسيلة للتواصل والتفاهم بين الشعوب وتكوين روابط جديدة بين الناس من خلفيات مختلفة».

وأضاف: «انطلاقاً من أملنا في نشر السلام في كل أصقاع الأرض تم التعاون بيننا وبين منظمة دبي العطاء لمساعدة الأطفال في المنطقة الذين يعانون من الحروب والصراعات القائمة خلال جمع التبرعات والمساهمات الخيرية وإيصال رسائل السلام من خلال صناعة المحتوى بتعاوننا للمرة الثانية مع منصة ثينك سمارت هب المنصة الأولى لدعم صناع المحتوى والموهوبين».

وقال فرانسيس ألفرد، المدير الإداري، المدير التنفيذي لشركة شوبا العقارية: «يسعدنا، في شوبا العقارية، أن نكون الجهة الرسمية الراعية لمهرجان «ضيافة»، ونحرص على إظهار التنوّع الثقافي الغني في العالم العربي وتعزيز علاقات طويلة الأمد مع الجمهور العربي بشكل خاص، مستفيدين من مكانتنا كإحدى الجهات المساهمة الفاعلة في الاقتصاد المحلي.

ونعمل من خلال هذا التعاون على الاعتراف بأهمية السرد القصصي وقدرته على مد جسور التنوع الثقافي، ونتطلّع لتقديم المزيد من الإسهامات الفاعلة التي تضمن مسيرة ناجحة ومثمرة لمهرجان ضيافة ودعم المشهد الديناميكي للسينما العربية».

سيبدأ المهرجان في تمام الساعة السابعة مساءً مع السجادة الحمراء، يليه المهرجان التكريمي في تمام الساعة الثامنة والنصف، وينقل المهرجان في بث مباشر على 12 محطة تلفزيونية ومنصات البث في كل أنحاء العالم العربي والعالم، وتتمثل في: تلفزيون دبي، دبي ون، أو أس أن، يا هلا، أو أس أن فيرست، أو أس ان دبليو، إل بي سي، روتانا ميوزيك، روتانا خليجية، أم بي سي وناسة، المشهد، القاهرة والناس.





جدير بالذكر أنه سيتم التعاون حصرياً مع «إكس» في شراكة فريدة من نوعها لدعم وبث الحفل التكريمي على منصتهم الرسمية للسنة الثالثة على التوالي. وسيستضيف المهرجان مكرمين من 18 دولة من كل أنحاء العالم، وتتمثل الدول التي ينتمون إليها بـ: الإمارات، أمريكا، المملكة المتحدة، الجزائر، الهند، روسيا، سوريا، تركيا، الكويت، فرنسا، لبنان، مصر، المغرب، تونس، العراق، السعودية، والأردن والباكستان.