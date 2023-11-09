أحمد مراد وماكس سيك يكشفان كواليس الكتابة للرواية والسينما

شارك كلّ من الروائي المصري أحمد مراد، والروائي الفنلندي ماكس سيك، الذي تحولت أعمالهما لأفلام سينمائية حازت إعجاب الملايين، خبراتهما الطويلة في مجال الكتابة الأدبية ونصوص السينما والدراما، منطلقين على تجاربهما الشخصية في الكتابة، بدءاً من الفكرة وحتى المراجعة والتحرير والنشر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارتها د. مانيا سويد، تحت عنوان «كتابة السيناريو المستوحى من قصص الغموض والجريمة والإثارة» ضمن فعاليات «مهرجان الإثارة والتشويق» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتزامن مع «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دورته الـ 42 التي تواصل في «مركز إكسبو الشارقة» حتى 12 من نوفمبر الجاري.

الإلهام والبدايات

وتطرق الكاتب الفنلندي ماكس سيك مؤلف قصص الجريمة والإثارة الأكثر مبيعاً للحديث عن بداياته مع عوالم الكتابة والفن، قائلاً: «في سن صغيرة بدأت كتابة القصص والحكايات البسيطة، وحين كبرتُ عشقتُ التصوير. كنتُ آخذ كاميرتي وأصور المشاهد التي تدهشني، وحين صرت شاباً في العشرين اتخذت قراراً أن أسلك درب الكتابة الأدبية.

ومنذ ذلك الوقت وأنا في هذا العالم الساحر، ومنه انتقلت للسينما كمنتج، ومخرج، وكاتب سيناريو». أما عما يلهمه فقال: «التفاعل الحي مع الناس هو الذي يلهمني ويجعلني أكتب».



بحث شامل وموسع

وفي رده على سؤال حول تقنيته في التوفيق بين التكنولوجيا والجريمة في سرده الأدبي، أجاب ماكس سيك: «قبل أن أبدأ كتابة السيناريو أو الرواية أقوم بعمل بحث شامل وموسع في الموضوع الذي سأكتب فيه، ثم أبدأ الكتابة، وبعدما أنتهي، أعرض ما كتبتُ على خبراء في المجالات التي لستُ خبيراً فيها كالتكنولوجيا، وآخذ آراءهم، وفي أحيان ينصحونني بتعديل هذه، وحذف تلك، وأقوم بناءً على نصائحهم بعمل اللازم».

تجربة

بدوره توقف الكاتب أحمد مراد صاحب الروايات الأكثر مبيعاً، عند مصدر الإلهام، وتجربته في الاستجابة للأفكار التي ترد إلى ذهنه، بالقول: «ثمة أفكار تظل تطاردني وتلازمني أينما ذهبتُ، هذه الأفكار هي ملهمتي في المقام الأول».



آراء الجمهور

وفي رده على سؤال حول شعوره حين يرى روايةً له تحوّلت لفيلم ونال الفيلم استحسان الجميع، قال أحمد مراد: «أجمل شيء للكاتب أن يتلقى آراء جمهوره، سواء الآراء السلبية أو الإيجابية، فالكاتب لا يكتبُ لنفسه، بل لجمهوره، ولا يهمني ما الذي تفاعل معه الجمهور أكثر: الفيلم أم الرواية، فأنا أؤمن أن لكل وسيط خصوصيته، والمهم نجاح العمل الذي تعبتُ على كتابته».

مستقبل أدب الجريمة

في ختام الجلسة أكد ماكس سيك أنه لا قلق على مستقبل أدب الإثارة والجريمة، لأنه يؤمن أن الناس بحاجة دوماً لكل أنواع الترفيه، ولطالما هناك الملايين من الأشخاص يحبون هذا النوع الأدبي، فسيظل هذا الأدب قائماً. من جانبه أوضح أحمد مراد: «تلعبُ الأفلام دوراً هاماً في جذب الجمهور إلى هذا النوع من الروايات، وهذا سبب من أسباب بقاء هذا الأدب في المستقبل، والأهم هي الطريقة التي يقدم بها الكتاب هذا النوع من الأدب».