«الشارقة الدولي للكتاب» يستعرض الجوانب الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي

قدّمت صانعة المحتوى رزان أبودقة جلسة تفاعليّة حول الجوانب الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات محطة التواصل الاجتماعي في الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.



وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة الذين أبدوا اهتماماً لافتاً وقدّموا مداخلات متنوّعة حول تجاربهم على المنصات الرقمية في ظل الانتشار الكبير والمتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشرحت أبودقّة الاستخدام الصحيح والأمثل للمنصات الرقميّة وطرق توعية الجمهور من الأخطار التي تترتب على استخدام هذه المنصات بأساليب خاطئة، وقالت: «لأن فئة اليافعين هم من أكثر الفئات استخداماً لمنصات التواصل الاجتماعي، فلا بدّ من نشر الوعي بكافة مجالات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي».

وأضافت: «التركيز على الذكاء الاصطناعي يأتي بسبب مستجداته المتسارعة في ظل عدم إدراك الكثير من الفئات المستهدفة لما قد يحتويه من مخاطر، إضافة إلى المزايا التي يمكن توظيفها لتطوير كافة جوانب شخصياتهم الحياتيّة والأكاديمية وكذلك المهنيّة في المستقبل».

وتطرّقت أبودقة خلال الجلسة إلى تعريف ماهيات التواصل الاجتماعي، وما يتضمنه من لغات تواصل أو مصطلحات متنوّعة، وكيف يُمكن جعل أدوات الذكاء الاصطناعي آمنة، وآليات تسخيرها في خدمة وحماية الفرد من أي تهديدات أو ممارسات خاطئة في عالم التواصل الاجتماعي.



