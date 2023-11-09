أديبات إماراتيات يروين تجاربهن في كتابة قصص من وحي «رسائل جوهرية»

شارك عدد من الأديبات الإماراتيات تجاربهن في كتابة القصة، مستلهمات أفكارهن من كتاب «رسائل جوهرية» لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «صالون الشارقة الثقافي: تجربة كتابة قصص من كتاب رسائل جوهرية»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023.

واستضافت الجلسة كلاً من الكاتبة أميرة بوكدرة، والكاتبة نورة خوري، والكاتبة الواعدة ريمان عبدالله، والكاتبة نادية النجار، حيث تحدث كل منهن حول الرسالة التي كانت سبباً لاختيار عنوان قصتها والتحديات التي واجهتهن في هذه التجربة.

رسائل



واستهلّت أميرة بوكدرة حديثها بالقول: «يعد كتاب رسائل جوهرية من أعمق الكتب التي قرأتها في حياتي، فهو عبارة عن رسائل نابعة من القلب بكل صدق، وموجهة من أم لأبنائها، وكذلك إلى أمهات المستقبل».

وأضافت: «اخترت في تجربتي هذه رسالة من الكتاب شعرت أنها في غاية الأهمية في هذا الوقت، والتي تتعلّق بالتوجيه وإثارة الأسئلة والحوار مع الطفل.

من هذه الرسالة استلهمت عنوان قصتي «ماذا يحدث حول؟»، التي حاولت فيها التأكيد على أهمية أن يحرص الأهل على متابعة أبنائهم ومعرفة كل ما يصلهم من معلومات في هذا العصر المتسارع، وأن يقوموا كذلك بشرح كل أمور الحياة لأطفالهم منذ سن مبكرة؛ لأن ذلك يسهم بالتأكيد في صقل شخصياتهم».

دروس وعبر

بدورها أشارت نادية النجار إلى أن «رسائل جوهرية» عبارة عن مصدر إلهام يحمل العديد من الدروس والعبر في هذه الحياة، وقالت: «التحدي أمامي في هذه التجربة تمثل في اختيار الرسالة التي سأستلهم منها قصتي، ولكن بعد بحث وتعمق في كل رسالة، وقع اختياري على الرسالة المتعلقة بالحرف اليدوية».

وأضافت: «هما رسالتان قمت بدمجهما في قصة واحدة بعنوان «ألوان الصحراء الزاهية»؛ لأنني لاحظت ضعفاً في المعرفة حول الثقافة والتاريخ لدى الجيل الجديد، فكانت قصتي للتعريف بحرفة السدو، وكيف لشخصية البطلة أن تجعل الحرف تواكب عصرنا الحالي انطلاقاً مما ركّزت عليه رسالة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الحداثة لا تعني التخلي عن الماضي».

عبر ملهمة

أما الكاتبة ريمان عبدالله فقالت: «قصتي بعنوان»أمل الكتابة«، وجاء اختياري لها من بين أربع رسائل لفتت اهتمامي، ومع ذلك لم أتردد كثيراً في اختيار هذا العنوان الذي استلهمته من الرسالة التي تتحدث عن الهواية وتؤكد ضرورة أن يكون لدى كل فرد هواية».

وأضافت: «الرسالة تحمل العديد من العبر الملهمة، لكنني ركّزت على الموهبة لأنني أؤمن بأن الكثير من الأطفال يمتلكون مواهب بحاجة إلى تنميتها وتطويرها، وهذا ما تحاول قصتي إحداثه لدى الصغار، وقد استعنت بتفاصيل من حياتي الشخصية وحياة صديقة لي، لمواجهة تحدي اختيار الشخصيات وتفاصيلها».

تعلم وفرص



من جهتها قالت نورة خوري: «لم أتردد في اختيار الرسالة بفضل عدد من الكلمات المفتاحية التي جذبتني بقوة منذ أول قراءة لها، وهي الرسالة التي تتحدث عن امتلاك أدوات التعلّم والفرص المفتوحة لإثراء التجارب وتطوير المهارات، فقد تقاطعت هذه الرسالة مع جزء من طفولتي، إضافة إلى حبي للتعلّم وتطوير المهارات، وفي مقدمتها مهارة وهواية صنع الشموع، وهو ما تناولته قصتي التي حملت عنوان (شمعة شمسة)».

وأضافت: «التحدّي بالنسبة لي كان يكمن في كيفية إسقاط هذه الرسائل العميقة على أدب الطفل، لنقدّم قصة تُسهم في التأثير على مدارك الصغار وتحفزهم بشكل مبسّط وسهل الفهم».