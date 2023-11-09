مت دين - كريستنسن: التصميم في دبي مزيج بين التقاليد والابتكار

أضاءت مديرة معرض «داون تاون ديزاين»، مت دين - كريستنسن، في مقابلة أجرتها معها مجلة «ديزاين تاون» الإيطالية على الهوية الفريدة لـ «أسبوع دبي للتصميم» المقام من 7 إلى 12 نوفمبر.

لافتة إلى أن الحدث «حامل للثقافة» مشيرة إلى عزمه تعزيز قيم الابتكار والتنوع والاستدامة، منوهة أن «أسبوع دبي للتصميم» يميز نفسه عن فعاليات الصناعة المماثلة عالمياً، من خلال برنامج شامل ومجاني يستوعب أفراداً من مختلف الأعمار ومستويات المهارة ما يعزز جواً شاملاً لأي شخص لديه شغف إبداعي.

هذا في حين يعمل الحدث الأبرز تحت مظلته «داون تاون ديزاين» على سد الفجوة بين صناعة تصميم شرق أوسطية مزدهرة وبين بقية العالم من الشرق والغرب، بالتركيز على أهمية التصاميم المعاصرة الأصيلة والحرفية عالية الجودة، مشكلاً مساحة حيث يمكن لأفضل العاملين في الصناعة التواصل مع الجمهور.



ولفتت دين-كريستنسن إلى أن مشهد التصميم في دبي مزيج ديناميكي بين التقاليد والابتكار المعاصر، حيث يأخذ المصممون في المنطقة الإلهام من البيئة المحيطة بهم مستخدمين التقاليد كنقطة انطلاق لأفكارهم المبتكرة المستقبلية، وهو نهج يتماشى مع بيئة دبي سريعة الخطى ويعكس حرص المواهب المحلية الناشئة على ابتكار تصاميم مسؤولة مبتكرة ومعاصرة بعيداً عن الصور النمطية.



وعن «أسبوع دبي للتصميم» قالت إنه في الأساس منصة للمواهب الإبداعية في المنطقة، ومحفز نشط لنمو نظام بيئي ومجتمع إبداعي في دبي التي تشكل نقطة ربط عالمية جغرافياً ومركز صناعة التصميم في المنطقة، لافتة إلى انضوائه على تشكيلة من التركيبات والمعارض والأنشطة التي يتم تنظيمها سنوياً لتعزيز تبادل الأفكار وإلهام الجمهور وتقديم إمكانيات لما يمكن تحقيقه من خلال التصميم.



وأضاءت دين-كريستنسن على معرض «داون تاون ديزاين» والذي يضم أقساماً منسقة تم تصميمها لتناسب الطلب وحركة السوق الإقليمية للزوار والمحترفين والعامة، بالتركيز القوي على التصميم المتميز والحرفية. وعن مساهمة «داون تاون ديزاين» في تطوير المواهب، قالت كريستنسن «إن داون تاون ديزاين ينتج باستمرار بيئة ديناميكية.

حيث يلتقي عالم التصميم بالفرص». وأضافت: إن مبادرات «داون تاون ديزاين» وبرامجه تقدم فرصاً فريدة للمصممين من المنطقة لعرض أعمالهم إلى جمهور عالمي، وهي أيضاً منصة للخطاب النقدي، حيث تشارك كل سنة قائمة من المصممين ومن الإمارات بمشاريع مدهشة ومبتكرة، ومن أبرز الأعمال في «داون تاون ديزاين» عام 2023، معرض المصممين الإماراتيين، المفضل دائماً لعديد من زوار المعرض.



ولفتت دين-كريستنسن إلى أنه على امتداد أسبوع دبي للتصميم هناك معارض وتركيبات ومجسمات، ويمكن للزوار استكشاف المشاريع من قبل أسماء بارزة مثل عبدالله الملا الحائز على جائزة التصميم العربي من «معهد العالم العربي» في باريس في سبتمبر و«واي واي» والذي مثل الإمارات في بينالي البندقية إلى جانب مواهب إبداعية ناشئة مثل الفنانة والمصممة أرين حسن.

والمهندسة المعمارية الزينة لوتاه كواحدة من المواهب الإماراتية الناشئة. وترى كريستنسن أنه من المثير للغاية رؤية كيف تقوم دبي والشرق الأوسط برعاية موجة جديدة من المواهب التواقة إلى إنشاء تصميم مبتكر ومعاصر.

وعن القيم التي يسعى وراؤها أسبوع دبي للتصميم، أجابت «حامل للثقافة»، مشيرة إلى عزمه تعزيز قيم المنطقة المتمثلة في الابتكار والتنوع والاستدامة، وتشجيع برامج المصممين على التفكير بشكل إبداعي وتطوير تصميمات فريدة ومستقبلية، فحسب قولها، تعد دبي بوتقة تنصهر فيها الثقافات وروح التصميم فيها يعكس هذا التنوع.