دبي ترسم آفاق تطور عالم الفنون والتصميم

تعد الفنون البصرية والتصاميم وجمالياتها من أهم القطاعات الثقافية في دبي، إذ تستقطب الإمارة الشركات الناشئة والمنصات العالمية عبر الفعاليات التي تحتضنها ومنها «أسبوع دبي للتصميم» الذي انطلق أخيراً، بمشاركة العديد من المبدعين العالميين. كما توفر دبي منظومة متكاملة لدعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والأفكار الجديدة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في عالم الفنون والتصميم.



وفي السياق، قال روبرتو لا إياكونا، المدير الإداري في «معهد مارانجوني دبي»: «يكرّس «معهد مارانجوني دبي»، جهوده لرعاية مبدعي المستقبل في صناعة الأزياء والتصميم، مع التركيز بشكل خاص على المصممات العربيات الناشئات،

لتتماشى مشاركة المعهد النشطة في معرض «داون تاون ديزاين 2023» مع مهمته المتمثلة في تعزيز الإبداع من خلال الابتكارات الجديدة بين الحرفية الإيطالية والتصميم الديناميكي للمشاهد الطبيعية في الشرق الأوسط».



وأضاف لا إياكونا: نهدف إلى التواصل مع مجتمع التصميم في المنطقة من خلال معرض «داون تاون ديزاين 2023». ويعتبر معهدنا مركزاً رائداً في مجال التصميم، حيث يمكن للمواهب الشابة تجربة واختبار وتنفيذ المشاريع المبتكرة.

ومن خلال فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» نسعى إلى إظهار قوة التأثيرات الثقافية المتنوعة والتعاون في مجال التصميم، إذ تقدم مجموعة من الخريجين الموهوبين من «معهد مارانجوني للتصميم في ميلانو» مشاريع تصميمية متنوعة.



وتقول المهندسة المعمارية ومصممة المنتجات أغاتا كورزيلا: تعد اليوم مدينة دبي من أهم مراكز الترويج للتصاميم الناشئة والمواهب الواعدة من جميع أنحاء العالم نظراً لنمط الحياة واحتضانها مختلف الثقافات، ما يرسم مستقبلاً مزدهراً لعالم التصاميم والتي تحمل بين طياتها جماليات الفنون البصرية.

وتضيف أغاتا: انتقلت إلى مدينة دبي لتأسيس الاستديو الخاص بي للعمل في مجالات ونطاقات متنوعة. وأعرض من خلال مشاركتي في معرض المصممين الإماراتيين قطعة سجاد يدوي الصنع بطول 3 أمتار يعلق على الحائط ومغزول من مواد مستدامة وصديقة للبيئة.



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ويقول المهندس سيزار بينشي المدير المؤسس لشركة «بينشي أند بينشي»: في «معرض داون تاون ديزاين 2023»، أبرمنا العديد من الاتفاقيات خلال المعرض. وسنعرض التآزر الاستثنائي بين الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم الداخلي. ويوضح العرض الذي يحمل عنوان «من أين نبدأ؟» قوة الطباعة ثلاثية الأبعاد في التقاط جوهر الطبيعة في تصميمات معقدة.



وقالت المصممة كريستيان نصر: أسست مشروعي في دبي تحت اسم ذا باوري كومباني بعد أن لاحظت افتقار السوق الإماراتية إلى المتاجر أو العلامات التجارية المستوحاة من أجواء مدينة نيويورك العصرية أو اللمسات الجمالية البسيطة للمفروشات الإسكندنافية.