سلة النصر تكسب حامل اللقب وتُحلق بـ «علامة كاملة»

واصل فريق النصر لكرة السلة انتصاراته ونتائجه القوية، بالفوز على حامل اللقب ((شباب الأهلي))، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام للرجال، بنتيجة 82 - 76، في المباراة التي أقيمت في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وهو الفوز الخامس من 5 مباريات لفرقة ((العميد))، وأول خسارة يتعرض لها حامل اللقب في المسابقة، تبقت مباراة واحدة للنصر في الدور الأول أمام الظفرة، الأحد المقبل، فيما استكمل شباب الأهلي مبارياته ((6 مباريات)).

وشهدت الجولة أيضاً، عودة الشارقة إلى طريق الانتصارات، بالفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 106 - 65، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الشارقة، ليرتفع الشارقة برصيده إلى 8 نقاط، جمعها من 3 انتصارات على الوصل والظفرة والوحدة، ونقطتان بالخسارة أمام شباب الأهلي والنصر، لتضعه هذه النتيجة في المركز الثالث لترتيب جدول المسابقة، خلف المتصدر شباب الأهلي صاحب الـ 11 نقطة من 6 مباريات، والنصر صاحب المركز الثاني بـ 10 نقاط من 5 مباريات، والوحدة 6 نقاط من 5 مباريات، ويحل الشارقة ضيفاً على البطائح في ختام الدور التمهيدي الأول، فيما يستضيف الوحدة منافسه الوصل.

وفي مباراة ثالثة، حقق الوصل فوزاً كبيراً على الظفرة بنتيجة 111 - 67، ليصل للنقطة السابعة من 5 مباريات، والظفرة إلى 5 نقاط.

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