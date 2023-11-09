سلة النصر تكسب حامل اللقب وتُحلق بـ «علامة كاملة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل فريق النصر لكرة السلة انتصاراته ونتائجه القوية، بالفوز على حامل اللقب ((شباب الأهلي))، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام للرجال، بنتيجة 82 - 76، في المباراة التي أقيمت في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وهو الفوز الخامس من 5 مباريات لفرقة ((العميد))، وأول خسارة يتعرض لها حامل اللقب في المسابقة، تبقت مباراة واحدة للنصر في الدور الأول أمام الظفرة، الأحد المقبل، فيما استكمل شباب الأهلي مبارياته ((6 مباريات)).
وشهدت الجولة أيضاً، عودة الشارقة إلى طريق الانتصارات، بالفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 106 - 65، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الشارقة، ليرتفع الشارقة برصيده إلى 8 نقاط، جمعها من 3 انتصارات على الوصل والظفرة والوحدة، ونقطتان بالخسارة أمام شباب الأهلي والنصر، لتضعه هذه النتيجة في المركز الثالث لترتيب جدول المسابقة، خلف المتصدر شباب الأهلي صاحب الـ 11 نقطة من 6 مباريات، والنصر صاحب المركز الثاني بـ 10 نقاط من 5 مباريات، والوحدة 6 نقاط من 5 مباريات، ويحل الشارقة ضيفاً على البطائح في ختام الدور التمهيدي الأول، فيما يستضيف الوحدة منافسه الوصل.
وفي مباراة ثالثة، حقق الوصل فوزاً كبيراً على الظفرة بنتيجة 111 - 67، ليصل للنقطة السابعة من 5 مباريات، والظفرة إلى 5 نقاط.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN09112023000110011019ID1107404223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.