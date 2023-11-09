ليوناردو ليما: النصر لم يحصل على لاعب بمثل قدراتي

أكد البرازيلي ليوناردو ليما أن النصر فريقه السابق لم يحصل على لاعب له مثل قدراته ومهاراته منذ رحيله عنه رسمياً في 2016، وأن تجربته مع ((العميد)) كانت الأفضل في مسيرته الاحترافية، رغم أنه لعب في 15 نادياً في 4 دوريات مختلفة هي البرازيل والبرتغال وبلغاريا والإمارات.

وأكد ليما أنه يعتبر نفسه أفضل من لعب في مركز الوسط في تشكيلة النصر خلال العقد الأخير، وأنه ما زال يشعر بألم للطريقة التي غادر بها الفريق بسبب المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش الذي لم يكن حينها مقتنعاً به، رغم أنه لعب دوراً بارزاً في عودة النصر إلى منصات التتويج عندما قاده للفوز بلقب الأندية الخليجية في 2013، وقال ليما: بعد كل هذه السنوات لم أجد سبباً وراء استبعادي رغم أني كنت نجم الفريق حينها وكان يوفانوفيتش يعتمد علي بشكل كلي في موسمه الأول معنا، ولن أسامحه على قراره .

حضور

جاءت تصريحات ليما لـ((البيان)) خلال حضوره مباراة النصر والبطائح، باستاد آل مكتوم، إلى جانب زميله السابق مواطنه كاريكا والمدرب الإيطالي والتر زينغا. وانتقل ليما إلى النصر في 2010 قادماً من ساوباولو البرازيلي ولعب بشكل أساسي في الفريق حتى 2014 قبل أن تقرر إدارة النصرإعارته إلى الشارقة بموافقة المدرب السابق يوفانوفيتش الذي كان يرى أن ليما لا يخدم طريقة لعبه. وعن فشله في استثمار فرصة الانتقال إلى الشارقة للرد على يوفانوفيتش، قال ليما: هناك عوامل عدة أثرت سلباً على أدائي، منها الإصابة والحالة المعنوية بسبب خروجه من النصر، إذ كان أحد أعمدة الفريق وقتها كما أن تجربتي مع الشارقة كانت سيئة، لم أكن أرغب في الخروج من النصر لكن استجبت لقرار المدرب.

ولعب ليما خلال مسيرته الاحترافية لأندية برازيلية عدة منها فاسكو دي غاما، سانتوس، غريميو، فلامينغو، بالميراس، ساوباولو وسانتا كروز، كما لعب في الدوري البرتغالي لناديي ماريتيمو وبورتو، بجانب سيسكا صوفيا البلغاري.

متابعة

وأكد ليما أنه لا يزال يتابع أخبار النصر ومبارياته بشكل مستمر بالرغم من فارق التوقيت بين الإمارات والولايات المتحدة التي يقيم فيها، لكنه لا يتردد في زيارة النادي عندما يتواجد في دبي، وقال: النصر أكثر من مجرد نادٍ بالنسبة لي، أكن له الكثير من الحب والاحترام وتربطني علاقة قوية بجمهوره، وقضيت به أجمل مراحل مسيرتي، ولدي العديد من الذكريات الرائعة.

وأضاف: عشت في دبي 6 سنوات، وأصبحت جزءاً مهماً في حياتي، وأحرص على زيارتها كلما سنحت لي الفرصة، إنها مدينة رائعة وجاذبة في كل الأوقات. وكشف ليما أن مواجهة الديربي مع الوصل كانت أكثر المباريات التي استمتع باللعب فيها في ظل مكانتها لدى الجماهير مشيراً إلى أنه لا ينسى المباراة التي فاز فيها النصر 6 – 1 عندما سجل هدفاً وساهم بـ 4 تمريرات حاسمة.

وأشار ليما إلى أنه يدين بالجميل إلى مدرب النصر السابق زينغا الذي ساهم في نجاحه مع الفريق، موضحاً أنه ما زال على تواصل معه عبر ((إنستغرام)) ويحرص على لقائه أثناء زيارته إلى دبي. وبشأن رأيه في النصر حالياً، قال: النصر نادي متميز وأحد أفضل الأندية في الإمارات ويجب أن يمتلك فريقاً متميزاً، وهو يستحق مكانة أفضل، وأتمنى له التوفيق دائماً واستعادة مكانته السابقة.

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