الوحدة يقيل موسيماني ويعيد بويتنويغ مدرباً للفريق

استقرت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة على رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري.

وعلمت ((البيان)) أن قرار الانفصال بين ((العنابي)) وموسيماني جاء على خلفية النتائج المخيبة والأداء غير المقنع الذي قدمه الفريق منذ بداية الموسم، وذلك على الرغم من عودة الفريق إلى المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري بفارق 5 نقاط عن الوصل المتصدر، إلا أن فوزه في عدد من المباريات جاء بصعوبة بالغة.

وأكدت مصادر أن إدارة شركة الكرة قررت تعيين الهولندي آرنو بويتنويغ، مدرب فريق الرديف، مدرباً للفريق الأول بديلاً لموسيماني، زتتجه النية إلى استمرارالهولندي حتى نهاية الموسم، ويعود بويتنويغ لقيادة الفريق لولاية ثانية بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز، واستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، وينتظر أن يقود بويتنويغ تدريبات الوحدة اعتباراً من اليوم.

وانضم موسيماني إلى قائمة المدربين المقالين من أندية المحترفين في الموسم الحالي، ليصبح الضحية السابعة بعد 7 جولات، إذ توالت إقالة المدربين خلال الأيام القليلة الماضية، في ظاهرة متكررة على مدار سنوات طويلة، حيث ضمت قائمة المدربين خلال الموسم الحالي الصربي زيلكو ماركوف ((حتا))، والمدرب الوطني محمد جالبوت ((الإمارات))، وعبدالعزيز العنبري ((خورفكان))، وكايو زاناردي ((عجمان))، وغوران ((النصر))، شرودر ((العين)).

وانتهت مهمة موسيماني مع الوحدة سريعاً رغم حالة التفاؤل التي صاحبت التعاقد معه عقب نهاية الموسم الماضي، عطفاً على النجاحات التي حققها مع أندية كبيرة، مثل الأهلي المصري، وصنداونز الجنوب أفريقي، والأهلي السعودي، وحصوله على العديد من البطولات المحلية والقارية خلال السنوات الماضية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين مع الأهلي المصري.

وقاد موسيماني الوحدة في 14 مباراة ، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6، وقاد الفريق إلى دور الـ16 من البطولة العربية، وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، وخاض 7 مباريات في الدوري، وفاز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، وخسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، كما لعب 3 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب ربع النهائي أمام الجزيرة.

ورغم فوز الوحدة في آخر مباراتين على اتحاد كلباء وعجمان إلا أن الفريق لم يكن مقنعاً، وجاء الفوز بأداء باهت وبصعوبة بالغة، وهو أحد الأسباب التي دفعت الوحدة لقرار الاستغناء عن موسيماني، إضافة إلى أخطاء في قراءة المباريات والتبديلات، وتوظيف اللاعبين، والعقم التهديفي فضلاً عن شكوى اللاعبين من الأحمال التدريبية الزائدة، وواجه المدرب انتقادات عدة لعدم وجود أسلوب وهوية واضحة للفريق.

أما بويتنويغ الذي يعود للمرة الثانية فقد شهدت فترته السابقة مع ((العنابي)) نجاحاً نسبياً، وقاده في 11 مباراة لم يتعرض خلالها للهزيمة، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مواجهات.

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