بينتو: «الأبيض» يملك العزيمة وسيقاتل للتأهل للمونديال

خاض منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، تدريباً مفتوحاً أمس، أمام الجماهير ووسائل الإعلام باستاد زعبيل في دبي، بصفوف مكتملة، بعد انضمام لاعبي العين والشارقة، عقب مشاركتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا، وحضر المران عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحرص أعضاء منتخب الشباب على حضور بداية المران، والتقاط صور تذكارية جماعية، كنوع من الدعم المعنوي لـ ((الأبيض)) بطموح الظهور المتميز خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وجاءت الأجواء حماسية، مع حضور عدد من الجماهير في المدرجات لتحفيز اللاعبين ثم انطلقت التحضيرات بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي يركز في الوقت الحالي على رفع الانسجام والتجانس بين اللاعبين، تمهيداً لخوض مواجهتي نيبال والبحرين يومي 16 و21 الجاري، في انطلاق مشوار منتخبنا في تصفيات كأس العالم 2026، ومن المقرر وصول منتخب نيبال إلى الدولة الأحد المقبل، ويتدرب في استاد شباب الأهلي في العوير، وتقرر سفر بعثة منتخبنا إلى البحرين 19 الجاري.

وأكد البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، أن هدفه إعادة ثقة الجماهير بالمنتخب، من خلال مواصلة النتائج الإيجابية، والعمل بجد من قبل المجموعة الحالية، من أجل الظهور المتميز خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال. ووجّه بينتو رسالة لمشجعي ((الأبيض))، بضرورة الوجود في المدرجات في مواجهة المنتخب ونيبال المقبلة، يوم 16 الجاري باستاد آل مكتوم في نادي النصر، وأشار إلى أن وجود الجمهور عامل مهم، يجعل اللاعبين يؤدون بشكل أفضل في رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى المونديال، مقارنة بخوض المباريات أمام مدرجات خالية.

وقال: نعلم أن عدد البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم ارتفع، وإذا كنا نتطلع لحصد إحدى بطاقات التأهل، فإن بقية المنتخبات تفكر بنفس الطريقة أيضاً، لسنا المفضلين بالنظر لنتائج التصفيات في المرات السابقة، لكن لدينا الرغبة والعزيمة من أجل القتال على حظوظنا للتأهل، وهو ما قلته سابقاً في أول مؤتمر لي كمدرب هنا، الفرصة قائمة وكبيرة هذه المرة، لكنها بحاجة للعمل من أجل تحقيق هدفنا.

وتابع: مباراة نيبال مهمة، لأنها الأولى في مشوار تصفيات المونديال، وتقام على ملعبنا، وتدريب الأمس هو الأول الذي نخوضه بصفوف مكتملة، بعد مباريات دوري أبطال آسيا، وأشعر بالرضا من التزام اللاعبين، وسعيهم الجاد لتحقيق الفوز على نيبال. وأكد بينتو أنه من الطبيعي في الوقت الحالي، مواصلة العمل للتأقلم مع أسلوب المنتخب، وقال: حظينا بمعسكرات تدريب مختلفة في الأشهر الماضية، وخضنا مباريات ودية، لكن هذه المرة أمامنا وقت أكبر للتحضير لخوض مباراتين وديتين، والأمور تسير بشكل جيد، ويوجد العديد من الجوانب التي نعمل على تطويرها، والأشهر الأولى مع المنتخب، كانت جيدة.

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