ضربة بداية رالي دبي من «فستيفال سيتي» اليوم

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم النسخة السابعة المحدثة من رالي دبي الدولي، وستكون الانطلاقة في منطقة ((فستيفال سيتي)) في دبي بالمرحلة الاستعراضية المسائية التي توفر فرصة مشاهدة جميع المتسابقين عن قرب قبل جولتي الرالي غداً وبعد غدٍ.

واستكملت الفرق استعداداتها لخوض الرالي، الذي يمثل ختام بطولة العالم للراليات، وأعلنت ((تويوتا)) ترقية النجم الأمريكي الناشئ سيث كوينتيرو لقيادة سيارتها ((هايلوكس)) ذات التوربو المزدوج، التي كان يقودها البطل العالمي ناصر العطية، بينما يسابق العطية بسيارته الجديدة ((هنتر برودرايف)).

وتجذب الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية ((باها)) أفضل السائقين والدراجين، ويحظى الرالي بدعم من حكومة دبي والجهات التابعة لها، ما يساعد منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO) على تقديم واحد من أكثر أحداث رياضة السيارات الدولية المنتظرة لهذا العام في دولة الإمارات. وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إن الدعم المستمر من حكومة دبي ومؤسساتها يمكّننا من تقديم رالي رفيع المستوى ذي شهرة عالمية.

وأضاف: ((نحن فخورون بتمثيل المنطقة بتاريخها وحضارتها، حيث تجتمع المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس الصعبة والتطور التقني لدبي لتقدم حدثاً رياضياً رائعاً يعرض أفضل ما في الإمارات ودبي للجمهور المحلي والإقليمي والدولي)).

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