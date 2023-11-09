«ألعاب القوى» يستعرض تحضيرات «نصف ماراثون آسيا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعقد اتحاد ألعاب القوى مؤتمراً صحافياً اليوم في مجلس دبي الرياضي، بحضور اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد، واللواء دحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي، لاستعراض آخر الاستعدادات الخاصة بسباق نصف ماراثون آسيا للعموم ((رجال وسيدات))، والمقرر يوم غدٍ بمنطقة ((مرسى دبي فستيفال سيتي)). وينظم اتحاد ألعاب القوى السباق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الآسيوي، بمشاركة 60 عداءً وعداءة يمثلون أكثر من 20 دولة. ويشهد الحدث إقامة 3 سباقات مجتمعية لمسافة الميل و5 و21 كم، بمشاركة مفتوحة للذكور والإناث، تنطلق بعد السباق الرئيسي.
وأعلنت لجنة المنتخبات إضافة 4 لاعبات للمشاركة في السباق، وهن رقية المرزوقي، وهدى النعيمي، وكلثوم المازمي، وخديجة النقبي، إضافة إلى فريق الرجال المؤلف من 4 لاعبين، هم مبارك المراشدة، وخالد خليل، وصالح السويدي، وعبيد النعيمي.
ويستعرض اللواء المر مع رئيس الاتحاد الآسيوي، خلال الاجتماع المقرر على هامش البطولة، الترتيبات الفنية الخاصة باستضافة بطولة آسيا للشباب تحت ((20 عاماً))، المقررة العام المقبل في دبي.
وأكد علي حسن غزوان، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أهمية السباق للاعبي ولاعبات المنتخب، لصقل خبراتهم، وتطوير قدراتهم، بوجود نخبة العدائين.
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