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«ألعاب القوى» يستعرض تحضيرات «نصف ماراثون آسيا»

11/9/2023 7:26:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعقد اتحاد ألعاب القوى مؤتمراً صحافياً اليوم في مجلس دبي الرياضي، بحضور اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد، واللواء دحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي، لاستعراض آخر الاستعدادات الخاصة بسباق نصف ماراثون آسيا للعموم ((رجال وسيدات))، والمقرر يوم غدٍ بمنطقة ((مرسى دبي فستيفال سيتي)). وينظم اتحاد ألعاب القوى السباق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الآسيوي، بمشاركة 60 عداءً وعداءة يمثلون أكثر من 20 دولة. ويشهد الحدث إقامة 3 سباقات مجتمعية لمسافة الميل و5 و21 كم، بمشاركة مفتوحة للذكور والإناث، تنطلق بعد السباق الرئيسي.

وأعلنت لجنة المنتخبات إضافة 4 لاعبات للمشاركة في السباق، وهن رقية المرزوقي، وهدى النعيمي، وكلثوم المازمي، وخديجة النقبي، إضافة إلى فريق الرجال المؤلف من 4 لاعبين، هم مبارك المراشدة، وخالد خليل، وصالح السويدي، وعبيد النعيمي.

ويستعرض اللواء المر مع رئيس الاتحاد الآسيوي، خلال الاجتماع المقرر على هامش البطولة، الترتيبات الفنية الخاصة باستضافة بطولة آسيا للشباب تحت ((20 عاماً))، المقررة العام المقبل في دبي.

وأكد علي حسن غزوان، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أهمية السباق للاعبي ولاعبات المنتخب، لصقل خبراتهم، وتطوير قدراتهم، بوجود نخبة العدائين.

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