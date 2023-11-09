«كرنفال سباقات دبي» ينطلق اليوم على مضمار «ميدان» العالمي

ينطلق اليوم موسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل بحلته الجديدة، الذي سيحمل اسم ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ((ميدان)) العالمي، إذ تتضمن الأمسية الأولى 8 أشواط مثيرة، برعاية ((طيران الإمارات)).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: نتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، على دعم طيران الإمارات، بصفتها الراعي الرسمي لكأس دبي العالمي، منذ انطلاقته في عام 1996، والراعي الرئيس لسباق سوبر ساترداي، ما عزز مكانة ناقلتنا الوطنية، كأحد أبرز الداعمين العالميين لسباقات الخيل في جميع أنحاء العالم.

وأوضح سموه: نتطلع لبداية موسم سباقات مثير آخر، يبدأ بليلة الافتتاح على مضمار ميدان، ويتوج بكأس دبي العالمي.

علاقة قوية

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أهمية رعاية ((طيران الإمارات)) حفل السباقات الأول هذا الموسم على مضمار ميدان، والأول أيضاً في الكرنفال.

وقال: نتطلع لمواصلة العمل مع طيران الإمارات خلال الموسم الجديد، بدءاً من هذه الأمسية الافتتاحية، ونتمنى للمشاركين المحليين والدوليين كل التوفيق والسلامة.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية ((الإمارات للشحن الجوي))، البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزهم ((أسماء)) و((مجدي)) لـ ((ياس للسباقات))، ((مشير الوثبة)) لـ ((الوثبة للسباقات))، ((رواني))، ((بيج شيز)) و((أون كيو)) لـ ((إسطبلات العجبان))، ((جاب مهنى)) و((جاب حداد)) للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية ((الإمارات للعطلات))، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 8 خيول، أبرزهم ((السيف)) و((قاصد)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((تاكتيكال باوند)) لـ ((فيكتورياس))، ((كلير كوليكت)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، ((شمارديا)) لسلطان علي، ((باسم الله عليك)) لمحمد أحمد علي السبوسي، ((النسيب)) لمحمد عبد الله محمد راشد الشحي، ((رصاص)) لحمدان بن حرمش.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، برعاية ((الإمارات للشحن الجوي))، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم ((ويلد هيركن)) لجودلفين، ((ميامي جوي)) لسعيد حميد الطاير، ((الجداف)) لمحمد أحمد علي السبوسي، ((بيرفكت بالانس)) لـ ((ديزرت روز للسباقات)).

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، برعاية ((المغامرات العربية))، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 7 خيول، أبرزهم ((غولدن سبيك)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((مشتري)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((الأجدل)) لمحمد راشد السعدي، ((أليمنتو)) لعبد الله المنصوري، ((كلاسيك ميدال)) لعبد الله مناحي، ((ملهم)) لأحمد بن طوق المري، ((نيفرشو ويكنيس)) لفترياني هاي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1900 متر، برعاية ((الإمارات سكاي واردز))، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزهم ((بوك ريفيو)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((ربحي)) لـ ((شادويل))، ((ديسيديوس)) لسالم راشد بن غدير، ((آي أون ذا برايز)) لـ ((إتش إتش كيه للسباقات))، ((جرين جاكت)) لـ ((مزرعة ثري شيمنيز)).

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، 14 خيلاً، أبرزهم ((داون أون دا بايو)) و((تنبيري ويلز)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((لا سدود)) لـ ((شادويل))، ((بشوش)) و((سيوف)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1200 متر، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم ((الكرامة)) لـ ((شادويل))، ((فاتيك)) و((موثوق)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((رنان)) لـ ((آر آر آر للسباقات))، ((ماجيك بيتشن)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن الختامي لمسافة 1400 متر، برعاية ((emirates))، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزهم ((ميد إن دبي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((ميادين)) لـ ((شادويل))، ((سديد)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((فايت زون)) للشيخ حميد بن راشد النعيمي، ((أتلانتيك سيتي)) لسعيد سلطان الرحومي، ((المروم)) لحمد علي حمد الحمرور.

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