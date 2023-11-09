«الينغتون ».. رعاية جديدة في نادي النصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع نادي النصر اتفاقية رعاية مع مجموعة الينغتون العقارية لمدة سنتين لتنضم إلى مجموعة الرعاة الرسميين للنادي، وسيظهر شعار الشركة على استاد آل مكتوم، وهي الرعاية الأولى من نوعها لاستاد.
تم الإعلان عن الرعاية خلال مؤتمر صحافي، بمقر النادي ،بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وسعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، ونورة الجسمي عضو مجلس الإدارة، وإيلي نعمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإلينغتون العقارية.
وقال منصور الفلاسي : الاتفاقية تبرز مجدداً المكانة البارزة، وقوة هوية نادي النصر التجارية في الإمارات.
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