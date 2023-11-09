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«الينغتون ».. رعاية جديدة في نادي النصر

11/9/2023 7:26:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع نادي النصر اتفاقية رعاية مع مجموعة الينغتون العقارية لمدة سنتين لتنضم إلى مجموعة الرعاة الرسميين للنادي، وسيظهر شعار الشركة على استاد آل مكتوم، وهي الرعاية الأولى من نوعها لاستاد.

تم الإعلان عن الرعاية خلال مؤتمر صحافي، بمقر النادي ،بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وسعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، ونورة الجسمي عضو مجلس الإدارة، وإيلي نعمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإلينغتون العقارية.

وقال منصور الفلاسي : الاتفاقية تبرز مجدداً المكانة البارزة، وقوة هوية نادي النصر التجارية في الإمارات.

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