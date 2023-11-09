«سوبر اليد الإماراتي البحريني» 2 ديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد كرة اليد عن تحديد موعد النسخة السادسة من كأس ((السوبر الإماراتي- البحريني)) يوم 2 ديسمبر المقبل، ويجمع النجمة البحريني والشارقة، وتوج الفريقان بكأسي السوبر المحلي في كل من الإمارات والبحرين في 2023، وهي مواجهة متجددة، بينهما،في ((السوبر الإماراتي- البحريني)) ،ونجح النجمة في الفوز باللقب أعوام 2018 و2021 و2022،فيما توج الشارقة باللقب في 2019.
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