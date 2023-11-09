Friday, 10 November 2023 05:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«سوبر اليد الإماراتي البحريني» 2 ديسمبر

11/9/2023 7:26:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد كرة اليد عن تحديد موعد النسخة السادسة من كأس ((السوبر الإماراتي- البحريني)) يوم 2 ديسمبر المقبل، ويجمع النجمة البحريني والشارقة، وتوج الفريقان بكأسي السوبر المحلي في كل من الإمارات والبحرين في 2023، وهي مواجهة متجددة، بينهما،في ((السوبر الإماراتي- البحريني)) ،ونجح النجمة في الفوز باللقب أعوام 2018 و2021 و2022،فيما توج الشارقة باللقب في 2019.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN09112023000110011019ID1107404215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث