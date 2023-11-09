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ميلوش وماركو.. جيران في السكن و«جدول الدوري»

11/9/2023 7:26:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن وجود علاقة قوية تجمعه مع مواطنه ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، مشيراً إلى أنهما يعتبران جيراناً في السكن بفارق 500 متر فقط بين منزليهما في دبي.

وقال ميلوش لصحيفة ((سبورتال)) الإلكترونية: غالباً ما التقي مع ماركو، لأننا نعيش على بُعد 500 متر، وأكن له احتراماً كبيرا ، وماركو ليس أكبر مني في العمر، لكنه أكثر خبرة، ونذهب كثيراً لتناول الغداء معاً، ونتطرق إلى كرة القدم في صربيا. وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلوش وماركو، جارين على قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد 7 جولات، إذ يحتل الوصل، صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي ونوهت الصحيفة إلى حصول ميلوش، على جائزة أفضل مدرب في الدوري عن أكتوبر الماضي.

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