مبادرة «معاً نمشي» 18 الجاري في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنظم مجموعة ((تيكوم))، بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، 18 الجاري، النسخة الرابعة من مبادرة ((معاً نمشي)) الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في فعالية خيرية سنوية للمشي، وتبلغ مسافتها 3.5 كيلومترات،وتقام في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة ((تيكوم وتحظى المبادرة بدعم مجلس دبي الرياضي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وشريك الاتصالات ((دو))، وتهدف إلى التوعية باضطراب طيف التوحد وجمع التبرعات للأطفال المصابين به، حيث سيخصص ريع الفعالية كاملاً لمركز دبي للتوحد، دعماً لرسالته وجهوده وخدماته.
ونجحت المبادرة خلال الأعوام السابقة في جذب أكثر من 4500 مشارك وهي تسعى في عامها الرابع على التوالي إلى إلهام المجتمع لتبني ممارسات مسؤولة، وبناء مجتمع متآزر، تسوده السعادة للجميع.
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