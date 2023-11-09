مبادرة «معاً نمشي» 18 الجاري في دبي

تنظم مجموعة ((تيكوم))، بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، 18 الجاري، النسخة الرابعة من مبادرة ((معاً نمشي)) الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في فعالية خيرية سنوية للمشي، وتبلغ مسافتها 3.5 كيلومترات،وتقام في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة ((تيكوم وتحظى المبادرة بدعم مجلس دبي الرياضي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وشريك الاتصالات ((دو))، وتهدف إلى التوعية باضطراب طيف التوحد وجمع التبرعات للأطفال المصابين به، حيث سيخصص ريع الفعالية كاملاً لمركز دبي للتوحد، دعماً لرسالته وجهوده وخدماته.

ونجحت المبادرة خلال الأعوام السابقة في جذب أكثر من 4500 مشارك وهي تسعى في عامها الرابع على التوالي إلى إلهام المجتمع لتبني ممارسات مسؤولة، وبناء مجتمع متآزر، تسوده السعادة للجميع.

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