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الأولمبي الكويتي يبحث عن ودية ثانية في الإمارات

11/9/2023 7:26:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبحث الجهاز الفني لمنتخب الكويت الأولمبي عن إقامة مباراة ودية ثانية خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه في الإمارات من 12 إلى 22 الجاري استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا 2024 في الدوحة، ويلتقي ((الأزرق)) الأولمبي نظيره الإماراتي 21 الجاري باستاد الحمرية. وتصل بعثة المنتخب الكويتي بقيادة المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي إلى الإمارات الأحد المقبل.

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