الأولمبي الكويتي يبحث عن ودية ثانية في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
يبحث الجهاز الفني لمنتخب الكويت الأولمبي عن إقامة مباراة ودية ثانية خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه في الإمارات من 12 إلى 22 الجاري استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا 2024 في الدوحة، ويلتقي ((الأزرق)) الأولمبي نظيره الإماراتي 21 الجاري باستاد الحمرية. وتصل بعثة المنتخب الكويتي بقيادة المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي إلى الإمارات الأحد المقبل.
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