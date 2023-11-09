تألق أبطال الإمارات في فئة المحترفين بـ «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

شهد اليوم التاسع من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ 15، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات في نهائيات الحزامين البنفسجي والبني في فئة المحترفين، والتصفيات التأهيلية لنهائي فئة الحزام الأسود، تمكنت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تحقيق المركز الأول، بمنافسات فئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، وحلت أكاديمية A.F.N.T الإماراتية ثانياً، ونادي بني ياس ثالثاً.

حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعبدالله الريسي، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري لوكالة أنباء الإمارات.

وتقام اليوم نهائيات الحزام الأسود، ويستعد بطلنا زايد الكثيري للدفاع عن لقبه الذي حققه في نسخة العام الماضي من البطولة بحصوله على ذهبية الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 56 كلغم، إذ سيواجه البرازيلي يوري هندريكس، فيما يخوض زميله البطل خالد الشحي نزالاً قوياً في نهائي الحزام الأسود وزن 62 كلغم أمام البرازيلي ميريان ألفيس.

وقال زايد الكثيري:أثق في قدرتي على تقديم أداء بطموح تحقيق إنجاز جديد للإمارات.

وقال خالد الشحي: خوض النهائي لحظة تاريخية أنتظرها بفارغ الصبر،ومتفائل بتحقيق نتيجة جيدة وإنجاز أهديه إلى الوطن.

وبارك محمد بن دلموج الظاهري لأبطالنا عمر، ومحمد السويدي، ومحمد سعيد الكتبي، وسعيد الكبيسي، وأسماء الحوسني، وحصة الشامسي، الذين نجحوا في اعتلاء منصة التتويج، وقال: ننتظر تحقيق أبطالنا المزيد من الإنجازات، وأنا على ثقة بأن هذا الجيل الذهبي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية سيواصل تحقيق الإنجازات بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وقال البطل عمر السويدي، لاعب نادي بني ياس الذي حصد ذهبية المحترفين فئة الحزام البني وزن 56 كلغم: إن نزال نصف النهائي مع زميلي ذياب النعيمي كان الأروع بالفترة الأخيرة، ونجحنا في تقديم أداء يليق بجوجيتسو الإمارات.

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