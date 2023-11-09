سخرية أبي العلاء فن أدبي مستقل بذاته، يدرس بعيداً عن مواطن عبقرياته، ومكامن إبداعاته.

والكلام عن سخريته وفلسفته يستدعي منا الحديث عن مفهومها، وتاريخها، وبواعثها، وغاياتها، وهذا حق، غير أن مَقام المقالات في صحيفة سيارة لا يتسع لذلك؛ فأدب السخرية عند الشاعر والفيلسوف ((المعري)) يتميز بأنه نشاط عقلي، واستجمام قلبي، واسترواح نفسي، يقوم على الفكر والفلسفة جميعاً؛ ذلك أن فلسفته في السخرية فن رفيع، وأدب بديع، وسيعَة البقاع، ‌رفيعة اليَفاع، وليس كما هو موجود عند بعض الأدباء والشعراء؛ هجاءً يقوم على الطعن والشتم والتجريح.

ولكن، كيف لرجل مثل المعري ولد وترعرع إبان حقب زمانية قلقة، وعاش ظروفاً اجتماعية مرهقة، أن تتهيأ له مثل هذه الفلسفة المتألقة؟!

يرى علماء النفس أن بواعث السخرية وغاياتها تختلف باختلاف الشخص والبيئة، فحين تنتشر الانحرافات، وتتدهور الأخلاقيات، تنبعث طائفة من الأدباء والشعراء والمفكرين، تتخذ هذا اللون الأدبي -السخرية- وسيلة للإصلاح.

وعلى هذا فأكثر الناس تعاسة وشقاءً وجراحاً أكثرهم بشاشة وضحكاً وانشراحاً، كما يقول نيتشة. أما بيرون فيقول: ((ما ضحكت لمشهد بشري إلا وكان ضحكي بديلاً أستعين به على اجتناب البكاء)). وهذا الأمر من الوضوح حتى إنك لتجده في نفسك، وتراه وتحسه في غيرك، ورحم الله أبا الطيب حينما عبّر عن هذا كله ببيت واحد:

وكم ذا بمصر من المضحكات... ‌ولكنّه ‌ضحكٌ ‌كالبكا

لذلك تنوعت سخرية المعري؛ فشملت أصنافاً من الناس، وشرائح من المجتمع. وأول ضحية لسخريته هي اسمه، قال:

‌دُعيت ‌أبا ‌العلاء وذاك مَينٌ ... ولكن الصحيح أبو النزول

ثم سخر من الجهل وتفشيه بين الناس، حتى صاروا يقبلون ما ترفضه العقول:

قد صدَّق الناس ما الألباب تبطله ...

حتى لظنّوا عجوزاً تحلب القمرا

ثم سخر من الشعراء المتملقين، طمعاً بالدراهم:

تكسّب الناس بالأجساد فامتهنوا ...

أرواحهم بالرزايا في الصناعات

وحاولوا الرزق بالأفواه فاجتهدوا ...

في جذب نفع بنظم أو سجاعات

وقالوا في ذم الناس:

عوى الذّئبُ فاستأنستُ بالذّئب إذ عوى ...

وصَوَّتَ إنسانٌ فكِدْتُ أطيرُ