ضجيجهم مثل زبد البحر

بعد كل الذي رأيناه من حملات مسعورة يديرها تنظيم الإخوان، وبعد صراخهم المتكرر ضد دول عربية شقيقة لفلسطين، ولها سوابق مع غزة والضفة والأقصى المبارك، وبعد أن ركزوا هجومهم على بلادي، التي أعرف جيداً دورها في مساندة القضية، ودعم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، منذ اليوم الأول لحكم الأب المؤسس زايد، طيّب الله ثراه، وحتى هذه اللحظة، بمبادرات القائد محمد بن زايد، الذي لا يلتفت إلى ((جعجعة)) الفاشلين المدلسين والناكرين للجميل.

بعد كل ذلك، بحثت عن ((الإخوان)) بتنظيمهم الدولي، الذي يخزّن مليارات ((يوسف ندا))، أو فروعهم التي لا تزال موجودة في البلاد العربية، أو قادة حماس وأبنائهم أصحاب المليارات المكدّسة في بنوك بعض دول الخليج والدول الغربية، وانتظرت مبادرة واحدة من إخواني خلال 33 يوماً من بدء مأساة غزة، وسألت من أعرف في معبر رفح، إن كانت هناك شاحنة واحدة منهم في ((طابور الانتظار))، محملة بالأدوية والأطعمة ومستلزمات الإغاثة الأخرى، وكانت الإجابة واحدة، وهي أن ((جمعيات الإصلاح والدعوة)) أو الحركات الفرعية، التي غيرت مسمياتها إلى ((الحركة الإسلامية))، لم ترسل شيئاً، ومثلهم كان موقف الجمعيات المنتشرة في أوروبا، ويديرها قادة الإخوان الهاربون منذ عقود وأبناؤهم، لم ترسل ((علبة بسكويت)) واحدة!

وسألت عن هنية ومشعل ومن معهما في مكان إقامتهم، وعن أولاد هنية، رجال الأعمال الذين ((تورّمت)) حساباتهم، هل رآهم أحد يجهزون الشاحنات للسفر إلى غزة؟، وبأضعف الإيمان، هل شوهدوا وهم يساعدون المتطوعين في إعداد طرود المساعدات؟، وكانت الإجابة بالنفي أيضاً!

وأقول لكل من يسأل عن الرجال، وعن أفعال الرجال، فلينظر إلى الجسور الجوية التي انطلقت من أبوظبي ودبي إلى العريش، في الأيام الأولى للعدوان على غزة، فالسبق نحو فلسطين دوماً يسجل لدولة الإمارات، التي فتحت أذرعها ومستشفياتها لألف مصاب بعائلاتهم، وفاوضت دولاً أخرى من أوروبا لاستقبال أعداد أخرى من الجرحى، واستكمل شيخنا ورئيس دولتنا، مبادراته بإطلاق ((الفارس الشهم 3))، وما أدراكم كم هو شهم هذا الفارس.

الإخوان خارج المعادلة منذ أن أسقطناهم في 2013، وما هذه الضجة إلا ((زبد بحر)) يذهب هباء.