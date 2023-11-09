دور المغردين في تعزيز الأمن الوطني

مع بروز الأزمات تطل التحديات والتهديدات برأسها، حيث يستغل تجار الأزمات الأوضاع الساخنة للتأليب ضد الدول ونشر الشائعات والاستقطاب نحو أيديولوجياتهم وتنظيماتهم، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت إحدى الساحات المفتوحة في معركة الفكر والوعي، مع سعي هذه التيارات لاختراق المجتمعات عبر محتوياتهم التحريضية والتشويهية، والوصول إلى أوسع شريحة، والتلاعب بالعقول والعواطف.

لقد سبق وأن شهدت ساحات التواصل الاجتماعي معارك وعي ضارية، وبالأخص إبان ما سمي بالربيع العربي، عندما قامت التيارات المؤدلجة بالتحريض على الثورات لنشر الفوضى في المنطقة، وعلى الرغم من ضراوة تلك الحملات وشراستها واستغلالها للأحداث الساخنة آنذاك فإنها باءت بالفشل بحمد الله تعالى، ولم تجن إلا العلقم، لأنها تكسرت على صخور الوعي الوطني.

وارتدت على أصحابها خيبة وحسرة، بعد أن تصدى لها المغردون الوطنيون بكل قوة، وانبروا للرد عليها وتفنيدها وبيان خطرها وضررها، فكانوا كالطود الشامخ في مواجهتها، ما كان له أبلغ الأثر في تعزيز الوعي الوطني، وترسيخ التلاحم المجتمعي، وتفنيد الشبهات والشائعات والشعارات الزائفة بالحجة والمنطق والكلمة الإيجابية.

إن هذا الواقع الجميل من تكاتف المغردين الوطنيين ونشاطهم المميز النوعي الذي كان بحجم التحدي هو واقع مشرق مطلوب في مختلف الأوقات، وخاصة عند تكرر الحملات التشويهية والتحريضية التي تطال الدولة، لتبديد ظلمات هذه الحملات وكشف زيفها.

وذلك بهدف تكريس الوعي الوطني داخلياً، وتعزيز المحافظة على سمعة الدولة خارجياً، فينقلب السحر على الساحر، وبدل أن تصبح تلك الحملات مصدر تشويه إذا بها تتهاوى كبيت العنكبوت، وتصبح الحملات الوطنية نافذة مشرقة لكل مُطلٍّ منصف.

ونحن نرى اليوم بحمد الله تعالى جهوداً مميزة لكثير من المغردين الذين ينافحون عن الوطن، ويردون سهام الطعن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، وجهودهم مشكورة، إلا أن الأمر يتطلب تكاتفاً أكبر ومشاركة أكثر زخماً وكثافة للتصدي لأي مد تشويهي يسعى لإغراق العقول، ويتلاعب بالمشاعر، مستغلاً تأثر الناس بما يجري هنا وهناك.

وتتأكد أهمية ذلك في الأحداث الأخيرة التي تجري في غزة، حيث نرى هجمات شرسة على الدول من قبل المؤدلجين والمندفعين، مع تنوع هذه الخطابات السلبية، بما في ذلك الخطابات التحريضية والتكفيرية والتشويهية، التي تستخدم تارة الخطاب الديني أو السياسي أو العاطفي كقوالب هجومية على الدول والمجتمعات، وهم في ذلك كله يحاولون استغلال تأثر الناس بما يجري لأهل غزة من أحداث مروعة تفوق الوصف.

إن ما يجري في غزة أحداث مؤلمة للغاية، لكن توظيفها للترويج للتنظيمات والأحزاب وتشويه سمعة الدول وتحريض المجتمعات واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لذلك أمر غير مقبول، وهي محاولة لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية باستغلال آلامها وأوجاعها.

وعلى المجتمعات أن تكون واعية بذلك، وهؤلاء البهلوانيون الذين يزعمون أنهم يملكون الحلول السحرية، وأنهم لو كانوا يملكون من الأمر لفعلوا وفعلوا إنما يتكلمون عن جهل وتهور لا حدود له، وهم في الحقيقة لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم، ولا يعرفون عن الواقع شيئاً، بل يعيشون في عوالمهم الخيالية، ويتدلون إليها بحبال تحزبهم وأيديولوجياتهم، كعادتهم في كل ظرف وحادثة.

وقد رأينا كيف وصل بعضهم إلى الحكم، فكان فساده وضرره مستطيراً، حتى أصبح نموذجاً يضرب به المثل للفشل السياسي لمثل هذه التنظيمات والأحزاب. إن ذلك يحتم على المغردين أن يكثفوا جهودهم، ويعززوا نشاطهم، ليكون بحجم مثل هذه التحديات والتهديدات الفكرية التي تستهدف المجتمعات صغاراً وكباراً.

فيتصدى أصحاب الخطاب الشرعي للشبهات والمفاهيم الدينية المغلوطة التي تروجها تلك التنظيمات والمغترون بها، ويعالجونها بالعلم والحجة، ويبينون مكانة ولي الأمر، وضوابط التعامل مع الفتن، وضوابط الجهاد والولاء والبراء، وغيرها من المسائل التي تمس الحاجة إليها، التي يخوض فيها المتعالمون بالجهل والهوى.

وهكذا أيضاً يتصدى المغردون لكل مظاهر التشويه التي تطال دولتهم، ويبرزون جهود وطنهم وقيمه الواضحة الناصعة، ويفندون الشائعات المغرضة والأقاويل المحرضة التي تلبس أثواباً وأشكالاً متنوعة، فلا يبقى للباطل مكان، ولا يرتفع له صوت. إن المغردين الوطنيين صمام أمان لهذا الوطن، فهم يكرسون الوعي ويبثون الخطاب الإيجابي، ويقارعون الخطابات السلبية، لتبقى راية وطنهم ترفرف في العلياء رغم أنوف الحاقدين.

أحمد محمد الشحي