«إلقاء قنبلة نووية» دعوة متطرفة

الكراهية، باعتبارها سلوك سياسي سلبي، وأحد أسباب الصراعات العسكرية الممتدة، تعيش أزهى مراحلها، بكل أسف، خلال هذه الأيام، رغم كل الجهود المبذولة للتعايش السلمي والتسامح والعيش المشترك ونبذ العنصرية، وذلك في صورتين اثنتين، هما:

الصورة الأولى: ممارسة الحكومة الإسرائيلية على مدى أكثر من شهر، وبشكل مستمر، سياسة ((العقوبة الجماعية)) ضد شعب قطاع غزة الأعزل، حصيلة تلك الحرب قتل آلاف من الأطفال والمدنيين، وتدمير البنية التحتية للقطاع، على الرغم من أن هذه الشريحة والفئة من الناس محميون وفق القانون الدولي الإنساني أثناء الصراعات المسلحة.

أما اللافت والمستغرب، أنه يحدث كل ذلك على شعب غزة، ليس إلا انتقاماً من سلوك قامت به مجموعة من الأفراد، وليس الشعب بكامله. بل إن الكارثة الأكبر في هذه ((الإبادة))، أنه لم يتضح حتى الآن أي أفق سياسي حول نهاية هذه الحرب المسعورة، رغم كل الجهود التي تبذلها العديد من دول العالم.

ما يحدث في غزة يدين الضمير الإنساني المجتمعي، قبل قانونه الدولي، أو الأخلاقيات السياسية. والصور القادمة من هناك تقول كل شيء عن حجم الإجرام الذي يمارس على شعب ذنبه الوحيد أنه يعيش حيث توجد حركة ((حماس))، التي تدرك جيداً تداعيات مغامراتها السياسية.

أما الصورة الثانية لزهو الكراهية: تُفصح عنها دعوة وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إلى إلقاء قنبلة نووية على مواطني قطاع غزة، أو حسب ما يقول الوزير الإسرائيلي نفسه ذو الخلفية السياسية المتطرفة ((لا يوجد غير مقاتلين في غزة))، وكأن من يُقتلون ليسوا بأطفال ولا نساء.

والوزير إلياهو يدعو إلى استخدام القنبلة النووية، باعتبارها أحد الاحتمالات الممكنة في التعامل مع سكان غزة، كيلا يتكرر سلوك ((حماس)) مرة أخرى، بالمختصر، يعني كلامه دعوة سياسية للإبادة الجماعية لشعب غزة بكامله، هكذا يمكن فهم هذه الدعوة، وكأن الوزير الإسرائيلي لم يتعلم من التاريخ أن العنف لا يولد غير العنف، هذا ما يؤكده التاريخ السياسي للعالم، وهم عانوا من هذا العنف في تاريخهم.

دولة الإمارات العربية المتحدة، أدانت تلك الدعوة، إدراكاً منها لما تحمله هذه ((الدعوة المشؤومة)) من مضامين سياسية كثيرة، وفي لحظة تاريخية صعبة، يعيشها المجتمع الدولي، في ناحية تصاعد الصراعات في العالم، من تلك المضامين أن الدعوة: بجانب كونها دعوة صريحة لاستسهال قتل الإنسان.

فإنها تُشرع الباب كاملاً أمام تنامي الصراعات بين الشعوب، وتفاقم من المآسي الإنسانية، في الوقت الذي تسعى فيه الدبلوماسية الإماراتية إلى التقليل من استخدام خطابات الكراهية والتطرف، وذلك انطلاقاً من رسالتها الإنسانية العالمية.

نتنياهو حاول استدراك التداعيات المحتملة لتصريحات أحد وزراء حكومته (عميحاي إلياهو)، التي تعيش حالة من عدم ((التجانس)) السياسي حول كيفية إدارة حرب التصفية لشعب أعزل، وحاول امتصاص الغضب الدولي، ما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الانشقاقات في حكومته، وربما المزيد من الضغوط من الرأي العام العالمي، ما قد يؤدي إلى إحراج الحكومات الغربية الداعمة للحرب ضد شعب غزة، لكن تدخل بنيامين نتنياهو في معالجة الموقف، لم يرقَ إلى حجم خطورة دعوة الوزير المتطرفة.

الدعوة بإلقاء قنبلة نووية على غزة، لا يمكن تصنيفها بأنها: عفوية، ليس فقط لأنها أتت من شخصية رسمية في الحكومة، وإنما ستترسخ في أذهان المسؤولين الإسرائيليين في المستقبل، وقد يرددها آخر غيره!!