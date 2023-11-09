هوس التجميل.. ما سببه؟ 1-2

متى كانت آخر مرة أجريتم فيها تعديلاً تجميلياً على أنفسكم؟ ليس شرطاً أن تكونوا قد خضعتم لعملية جراحية، لكن حتى حقن البوتكس وتوريد الشفاه وتعديل شكل الحواجب و... إلخ، تعد تجميلاً حتى وإن لم يكن هناك أي تدخل جراحي، ذلك أن أي إجراء يحدث فارقاً ملحوظاً في ملامح الوجه، أو شكل الجسد، يعتبر عملية تجميل، والحقيقة فإن الجراحات التجميلية تعتبر من أكثر القطاعات نمواً وسيطرة على اهتمامات الجميع: نساء ورجالاً وشباباً وصغاراً، هذا الاهتمام الذي تجاوز كل الحدود ليصبح هوساً وجنوناً بكل ما للكلمة من معنى.

آخر ما تعرفت عليه في هذا المجال هو عمليات تغيير لون العيون، فلا عليك أن تبتئس أو تفكر كثيراً، إن كنت قد ولدت بعيون عسلية وأنت لا تحب هذا اللون، فهناك من فتح عيادته وسخر إمكانياته ليغير لك هذا اللون إلى أي لون تعتقده مناسباً لك! ما عليك سوى أن تختار وتدفع مبلغاً وقدره بطبيعة الحال!!

ستحظى بعيون ذات لون بزرقة البحر، أو خضرة الغابات، ذلك أصبح ميسوراً، ولكن انتبه، فهناك خطر الإصابة بأمراض خطيرة، لعل أسوأها فقدان البصر، ما يذكّر بالمضاعفات القاتلة التي قرأنا عنها لعمليات التجميل التي ارتكبها أصحابها بحق أنفسهم دون تفكّر أو تبصّر، فلماذا هذا الهوس؟ إنه نوع من كراهية الذات أكثر مما يبدو عليه أو يوحي به، على اعتبار أن من يهتم بنفسه فهو يحبها وليس العكس؟

إننا نظن بأننا نعرف ذواتنا جيداً، ونحب أنفسنا بشكل صحيح؟ كما نظن بأن هذا السلوك دليل على تقدير الذات ومحبتها، والحقيقة أن من يحاول تغيير شيء وإخفاءه والتخلص منه، لا يمكن أن يكون في حالة حب معه، بل العكس! إن هوس التجميل الذي يدفع سيدة لإجراء 50 عملية تجميل لوجهها، يعني حتماً أنها لم تكن تطيق النظر لوجهها، كما يعني أن لديها مشكلة تصالح مع ملامحها ونفسها من الداخل والخارج، لذلك فإنها تحاول وتحاول حتى لا تعود تقدر على التوقف، وكأنها تنتقم من نفسها!