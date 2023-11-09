انتكاسة جديدة.. «أبل» قد تدفع 14 مليار دولار ضرائب إلى أيرلندا

تواجه ((أبل)) انتكاسة جديدة، وقد تضطر إلى دفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار) إلى أيرلندا، بعد أن أشار مستشار للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلغاء فوز الشركة المصنّعة لـ((آيفون)) في طعن قانوني سابق.

وشدد جيوفاني بيتروزيلا، المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية في رأي استشاري، على ضرورة إعادة النظر في قرار فوز ((أبل)) في طعن سابق أمام محكمة أدنى للاتحاد الأوروبي لأنه ((مليء بالأخطاء القانونية)).

ويُتوقع أن تصدر المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي حكمها الملزم في النزاع التاريخي على الدعم الذي تقدمه الدولة خلال الأشهر المقبلة، وتتبع هذه المشورة في معظم الحالات.

قال بيتروزيلا: ((في ضوء الأخطاء القانونية التي ارتكبتها المحكمة العامة، والتي تبطل تقييماتها ((يجب)) تنحية الطعن جانباً بالكامل)).

وحظي استئناف الاتحاد الأوروبي بأهمية إضافية بعد سلسلة من القضايا الأخرى استمرت عقداً من الزمن من أجل العدالة الضريبية.

ردت شركة ((أبل)) على النتائج التي توصل إليها بيتروزيلا، مشيرةً إلى أن المحكمة الابتدائية ((كانت واضحة جداً أن ((أبل)) لم تتلقّ أي ميزة انتقائية ولا مساعدة حكومية، ونعتقد أنه ينبغي التقيد بذلك)). وامتنعت اللجنة عن التعليق.