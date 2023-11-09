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هجوم بمسيرتين ضد قوات التحالف الدولي في العراق

11/9/2023 7:26:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضمّ قوات أمريكية ومن التحالف الدولي، لهجوم بطائرتين مسيّرتين لم يتسبب في وقوع أي إصابات، على ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وبحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، ((هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في مطار حرير بمحافظة أربيل)).

وأضاف البيان أن الهجومين وقعا في كردستان بشمال العراق قبل منتصف الليل وبعده و((بحسب المعلومات، لم يبلغ عن وقوع إصابات)).

ولم يذكر البيان بشكل واضح ما إذا تم إسقاط المسيرتين، لكن الصور المصاحبة تظهر قطعاً من الخردة المعدنية على الأرض.

وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصعيداً في الهجمات منذ منتصف أكتوبر الماضي، مع ما لا يقل عن 40 هجوماً بطائرات بدون طيار أو بصواريخ، تم إحباط معظمها، وفقاً لتقرير محدث لمسؤول أمريكي، أسفرت هذه الهجمات عن إصابة 45 أمريكياً.

وقُتل 9 أشخاص في سوريا جراء غارة جوية شنتها الولايات المتحدة على منشأة لتخزين الأسلحة قالت إنها تابعة لإيران، في حين قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تلك الغارة رداً على هجمات استهدفت قواتها في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة.

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