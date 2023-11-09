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4 مرشحين في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية بمصر

11/9/2023 7:26:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أمس القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتضم أربعة أسماء.

ووفق ((وكالة أنباء العالم العربي))، نشرت الجريدة الرسمية قرار هيئة الانتخابات والقائمة النهائية للمرشحين الأربعة وهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.

وكانت الهيئة قد فتحت باب تلقي طلبات الترشح في الفترة من الخامس إلى الرابع عشر من أكتوبر ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت داخل مصر في العاشر من ديسمبر المقبل.

ووفقاً للدستور المصري، يُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مصري ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.

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