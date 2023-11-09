ملاحقة إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»

قدمت ثلاث منظمات فلسطينية، غير حكومية، التماساً إلى المحكمة الجنائية الدولية، نددت خلاله ((بجرائم حرب))، و((جرائم ضد الإنسانية))، ارتكبها الجيش الإسرائيلي عبر القصف المستمر منذ 35 يوماً على الأهداف المدنية في قطاع غزة، بحسب ما أعلن محامٍ فرنسي، وكيل المنظمات الفلسطينية، إيمانويل داوود، أمس.

جاء في الالتماس إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اطلعت عليه وكالة ((فرانس برس))، أن الوقائع التي عرضتها ((مؤسسة الحق))، و((مركز الميزان))، و((المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان))، هي ((نية الإبادة الجماعية، والتحريض على إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب)).

كما طلبت المنظمات الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف في حق ((المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم))، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والرئيس، إسحق هرتسوغ. وصرح داوود لـ((فرانس برس))، إن المنظمات الفلسطينية الثلاث ترغب في أن ((يفهم المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشنّون حرباً (مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية كل يوم)، أن عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي)).

وأضاف: ((بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (...)، يجب على العدالة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها، فهي التي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك)).

وفي بيان، شددت المنظمات الفلسطينية المدعية على أن ((العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، كانت مدمرة جداً، وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، الذين اضطروا إلى النزوح، وتم تجويعهم عمداً)). فيما نددت باستخدام ((غازات سامة))، وتدمير ((الكثير من المنازل))، والمباني المدنية غير العسكرية.

وقال مدعي عام ((الجنائية الدولية))، كريم خان، إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبتها إسرائيل خلال حرب غزة، بيد أن فرقه لم تتمكن من دخول القطاع، ولا إسرائيل (غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية).

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