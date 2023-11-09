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الحوثيون يعطلون المرحلة الثانية لإنقاذ «صافر»

11/9/2023 7:26:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخيم الجمود على المرحلة الثانية من عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة ((صافر))، مع انقضاء ثلاثة أشهر على إتمام نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى الناقلة البديلة اليمن.

حيث كان من المقرر استكمال تنظيف الناقلة المتهالكة وقطرها لبيعها، واستئناف المفاوضات حول بيع الكمية المنقولة. ووفق خطة العمل التي وضعتها الأمم المتحدة، ووافقت عليها الحكومة اليمنية والحوثيين قبل بدأ هذه المهمة، فقد رضخت الأمم المتحدة لمطالب الحوثيين بشراء ناقلة بديلة، وليس إفراغ حمولة الناقلة، ومن ثم التخلص منها، وبعد شهور طويلة من المفاوضات والتأخير حتى شراء الناقلة البديلة ووصولها.

وإتمام عملية نقل كمية النفط الخام التي مضى عليها أكثر من ثمانية أعوام، أعلنت الشركة التي تعاقدت معها المنظمة الأممية انتهاء مهمتها ومغادرة منطقة العمليات في سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

وبمقتضى الخطة الأممية، فإنه وعقب نقل الكمية وانتهاء مخاطر حدوث كارثة بيئة كبيرة جراء انفجار الناقلة المتهالكة، كان من المفترض أن تدخل عملية الإنقاذ المرحلة الثانية، والمتمثلة بتنظيف خزانات الناقلة المتهالكة لتجنب الآثار البيئية المتوقعة من كميات النفط المتبقية مع الشوائب، ومن ثم قطرها إلى أقرب ميناء جاف لتقطيعها وبيعها كـ ((خردة)).

وفي المقابل تستكمل الأمم المتحدة النقاشات مع الجانب الحكومي والحوثيين لبيع كمية النفط الخام المنقولة، لكن ذلك لم يتم حتى الآن. ووفق مصادر على قدر كبير من الاطلاع، فإن الحوثيين يعارضون المقترح الأممي ببيع الكمية وتوريدها لصالح الحساب البنكي الخاص برواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام، أو اقتسام قيمة الكمية بالمناصفة مع الحكومة، وهو ما يؤشر إلى نية الميليشيا الاحتفاظ بالناقلة الجديدة، وكمية النفط الخام الذي تحمله، وهو ما يعني خلق أزمة جديدة تشبه أزمة صافر التي احتفظوا بحمولتها حتى تآكل جسمها، وكانت مهددة بالانفجار.

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