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واشنطن وسيئول تتبنيان «استراتيجية ردع موسعة» ضد بيونغيانغ

11/9/2023 7:26:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أمس، من تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، فيما تعهدتا بتنفيذ ((استراتيجية ردع موسعة)) لمواجهة التهديدات من كوريا الشمالية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع اليابان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، في العاصمة سيئول: ((نحن نتشارك مخاوف عميقة بشأن التعاون العسكري المتنامي والخطر بين كوريا الشمالية وروسيا)).

وأضاف بلينكن: ((تتخذ بلداننا الثلاثة بالفعل خطوات لتحسين استجابتنا المشتركة، من خلال المشاركة الفورية لبيانات الإنذار ضد الهجمات الصاروخية لكوريا الشمالية، والتدريبات الدفاعية الثلاثية، والجهود المبذولة لمواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة لكوريا الشمالية)).

وحض وزير الخارجية الأمريكي، الصين، على المساعدة في منع بيونغيانغ من القيام بأعمال ((مزعزعة للاستقرار))، مثل إطلاق صواريخ محظورة.

وأضاف: ((تتمتّع الصين بعلاقة فريدة مع كوريا الشمالية. ونتيجة لذلك، أصبح لديها تأثير حقيقي، ونحن نأمل في أن تستخدم الصين هذا النفوذ لتأدية دور بنّاء في إبعاد كوريا الشمالية عن هذا السلوك غير المسؤول والخطر)).

((استراتيجية ردع))

من جانبه، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، إنه ونظيره الأمريكي اتفقا على قيام بلديهما بالتنسيق لتنفيذ ما يسمى ((استراتيجية ردع موسعة))، ضد تهديدات بيونغيانغ.

وأدانت واشنطن وسيئول وطوكيو ، ما يقولون ((إنه تدفق أسلحة ومعدات عسكرية من كوريا الشمالية إلى روسيا))، قائلين إن ((تحركات شحنات من كوريا الشمالية إلى روسيا، دليل على ذلك)).

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