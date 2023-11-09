السودان.. المواجهات تحتدم والحرب في منعرج خطير

دخلت الحرب في السودان منعرجاً خطيراً، حيث احتدمت المواجهات في الخرطوم ودارفور وسط أنباء عن انتشار جثث لأشخاص بالزي العسكري في شوارع أم درمان في غرب العاصمة السودانية، فيما حذرت الأمم المتحدة من احتدام القتال في إقليم دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع مع دخول الحرب بينهما شهرها السابع.

وقال شهود عيان في أم درمان لـ((وكالة فرانس برس)) في اتصال هاتفي من ود مدني ((هناك جثث لأشخاص يرتدون زياً عسكرياً ملقاة في الشوارع بوسط المدينة بعد معارك أمس)). فيما أفاد آخرون عن سقوط قذيفة على مستشفى النو شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، ((ما أسفر عن مقتل عاملة)).

وكتب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور طوبي هارورد في حسابه على منصة إكس ((يتعرض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مع تدهور الوضع الأمني، ونقص الغذاء والماء، والخدمات المحدودة للغاية)).

وتابع ((يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على المدينة، وسيكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين)).

كما أبدت السفارة الأمريكية في السودان قلقاً بالغاً حول تقارير شهود عيان عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوات الدعم السريع، بما في ذلك عمليات قتل في منطقة أردمتا بولاية غرب دارفور.

وبسبب اكتظاظ مراكز الإيواء في المدن السودانية البعيدة عن مناطق العمليات وافتقادها إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية، انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأمراض المعدية كالحميات والكوليرا والإسهال المائي، كما ارتفعت معدلات سوء التغذية الحادة خصوصاً في أوساط الأطفال وكبار السن السريع. وأسفرت الحرب عن سقوط 10400 قتيل وفقاً لمنظمة ((اكليد)) المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات.

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