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الضفة تغلي.. وإسرائيل تقتل 15 فلسطينياً

11/9/2023 7:26:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 15 فلسطينياً، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ونوّهت بأن 11 منهم قضوا خلال عملية عسكرية للجيش في مدينة جنين.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب، سقوط قتلى وجرحى في جنين شمالي الضفة. فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يقوم بعمليات في جنين، وسيصدر بياناً بعد الانتهاء منها، دون تفاصيل. وتوغل الجيش في المدينة بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، بعدها انسحب باكراً ليعود عند ساعات الصباح؛ لاعتقال مطلوبين.

وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين، وإن الجيش حاصر مدارس، ومستشفى ((ابن سينا)) في المدينة. وأكدت مصادر متطابقة في جنين أن 4 من القتلى ((يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية))، لم يكونوا بزيهم الرسمي. وقال القائم بأعمال محافظ جنين، كمال أبو الرب، لوكالة ((فرانس برس)): ما يجري في مخيم جنين هو حرب، والجيش الإسرائيلي يحاصر المخيم، ولم نعد نميز عدد القتلى والجرحى.

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