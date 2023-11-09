«مؤتمر باريس» لوقف النار وتسريع المساعدات

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ((العمل لوقف إطلاق النار)) في غزة، ليغدو أول رئيس غربي يطالب بوقف ((حرب غزة))، بحسب مراقبين.

وأكد ماكرون، خلال المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس، أمس، أن مجموع المساعدات الإنسانية الفرنسية للشعب الفلسطيني سيصل العام الجاري إلى 100 مليون يورو.

وطالبت منظمات، ووكالات إغاثة، دولية، بوقف فوري للنار؛ لإنهاء ((نزيف الأرواح)) في غزة، وحذرت من خروج الوضع سريعاً عن السيطرة.

وقال ماكرون: ((علينا حماية المدنيين. هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة، ويجب وقف إطلاق النار)). وأضاف: ((يجب أن يصبح ذلك ممكناً)). ونوّه إلى أنه ((من الضروري)) حماية المدنيين في قطاع غزة، وألا تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وتابع: ((هذا أمر غير قابل للتفاوض)). وأعلن ماكرون تخصيص فرنسا 80 مليون يورو إضافية، مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني. فيما دعت المتحدث باسم ((الخارجية الفرنسية))، المجتمع الدولي، لجمع مليار يورو، تلبية لاحتياجات سكان غزة؛ لأن ((الوضع أصبح مأساوياً جداً))، وأكدت فتح أفق سياسي، لكبح تصاعد الأحداث هناك.

واقتصر التمثيل العربي في المؤتمر على رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وقال أشتية: ((معاناة الفلسطينيين مستمرة منذ 75 عاماً. الوقت ثمين. ستة أطفال يقتلون كل ساعة)) في غزة، مطالباً بـ((وضع حد للمعايير المزدوجة)). وعبّر عن الرفض القاطع لإقامة أي معسكرات جديدة للنازحين جنوبي القطاع، ورفض تفريغ شمال القطاع. واستنكرت مصر ((الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل)) في الأراضي الفلسطينية. وقال شكري: ((ما تفعله إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس))، مندداً بـ((اهتزاز الضمير العالمي)).

وادعى رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي (كوغات)، موشيه تيترو: ((أن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز