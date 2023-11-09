رفض عربي لتهجير الفلسطينيين واحتلال غزة

أعلن وزراء الخارجية العرب، عقب اجتماعهم في الرياض، أمس، رفضهم تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية أو إلى مصر أو الأردن، أو احتلال قطاع غزة، داعين إلى ((ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية المعنية)).

ترأس الاجتماع الوزاري العربي، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بمشاركة وفود وزارية من الدول العربية، وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط؛ لبحث حرب إسرائيل على غزة، وسُبل وقفها، وإعداد مشروعات القرارات العربية المتعلقة بهذا البند الوحيد لعرضها على الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والمقرر عقدها غداً في الرياض.

وأدان الوزراء، في بيان، صدر عن الاجتماع، شمل قرارات تعبر عن الموقف العربي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ((الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ورفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، ولأي أراضٍ فلسطينية أخرى)).

وأكد البيان الوزاري ((رفض أي ترتيبات أمنية، أو عسكرية، أو سياسية دولية، ما بعد انتهاء الحرب على غزة، تستبعد سيطرة، وحكم السلطة الفلسطينية للقطاع)). ودعا وزراء الخارجية العرب ((للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين وشعبها)).

وطالب البيان بـ((تشكيل لجنة وزارية عربية؛ للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي، ومجلس الأمن؛ للمطالبة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي طالب بوقف الحرب، ودعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولية وقف الحرب والأزمة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين)).

وشدد وزراء الخارجية العرب، في بيانهم، على ((التمسك بحل الدولتين، والدعوة فوراً لمفاوضات فلسطينية-إسرائيلية، برعاية دولية؛ لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية، وربط مسألة التطبيع وإقامة السلام الشامل مع إسرائيل بتنفيذ المبادرة العربية للسلام، وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة)).

كما شددوا على ((التمسك بالولاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ورفض كافة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل والمستوطنين بالقدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى)).

وشدد الوزراء على ((رفض كافة المحاولات لتوسيع نطاق الحرب الحالية لتشمل أطرافاً ودولاً عربية أخرى، وتقديم الدعم المطلوب، والكامل إلى لبنان، ودعوة إسرائيل لاحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه)).

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