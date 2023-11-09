تضارب بشأن هدنة الـ 4 ساعات.. ومعبر رفح «مفتوح»

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة 4 ساعات يومياً شمالي قطاع غزة؛ تسمح للمدنيين النزوح إلى الجنوب.

إعلان واشنطن سبب تضارباً حول هدنة الـ 4 ساعات، فمن ناحية، أكد الجيش الإسرائيلي مواصلته القتال، نافياً أي وقف لإطلاق النار حتى الآن. كما أعلنت حركة ((حماس))، أنها لم تتوصل إلى هدنة مع إسرائيل.

فيما أعيد فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر أمام ((عدد محدود)) من الجرحى وحاملي الجنسيات الأجنبية، بحسب ما نقلت وكالة ((فرانس برس)) عن مسؤول فلسطيني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، إن إسرائيل ستطبق هدنة لمدة 4 ساعات في شمال قطاع غزة يومياً، واصفاً هذه الخطوة بأنها ((في الاتجاه الصحيح)). وأضاف كيربي، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في بعض المناطق خلال فترات توقف القتال.

وأوضح: ((سيكون هناك ممران إنسانيان سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة))، معرباً عن قلق الولايات المتحدة من ((احتمال منع ((حماس)) المدنيين من الفرار)). وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، التابع للبيت الأبيض، مجدداً، أن بلاده لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة حالياً.

قتال مستمر

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن القتال مستمر، ولا وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين. بالتزامن، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه حالياً ((لا توجد إمكانية)) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ممر جديد

في الأثناء، خرج عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، أمس، مجدداً، سيراً على الأقدام من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، هرباً من المعارك الميدانية العنيفة الدائرة هناك. وكانت إسرائيل أعلنت فتح ((ممر)) جديد للإخلاء لعدة ساعات، بعدما غادر نحو 50 ألف شخص أول من أمس، بحسب ما أوردت ((فرانس برس)).

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيطر ((بعد عشر ساعات من القتال)) على ((معقل)) لحركة ((حماس)) في مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة، كما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مقاتلين ((في المعقل، فوق وتحت الأرض))، بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي ذكر أن القوات ((صادرت العديد من الأسلحة، وكشفت فتحات أنفاق بينها نفق يؤدي إلى شبكة واسعة تحت الأرض)).

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