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«كهرباء دبي» تطور مركز رعاية المتعاملين إلى «تفاعلي رقمي متكامل»

11/9/2023 7:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ناقشت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة ((أفايا)) الرائدة عالمياً في مجال حلول تجربة المتعاملين تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تجمعهما.

جاء ذلك خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وآلان ماساريك، الرئيس التنفيذي للشركة؛ ونضال أبولطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أفايا، ورئيس أفايا العالمية.

وأثمرت الشراكة بين الطرفين تطوير مركز رعاية المتعاملين لمركز تفاعلي رقمي متكامل، يتيح لمتعاملي الهيئة الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات، من خلال نظام الرد الصوتي التفاعلي المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي، والمتاح على مدار الساعة.

وأسهمت تقنيات ((أفايا)) في تصنيف المركز الذي يقدمه ويديره مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى الشركات التابعة لمجموعة ((ديوا الرقمية))، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال تابعة لحكومة دبي، وفقاً للتقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية.

كما أسهمت الشراكة بين الطرفين بالارتقاء بتجربة المتعاملين، من خلال استحداث منصة ((ديوافيرس)) في عالم الميتافيرس، بالتعاون مع ((أفانزا إنوفيشنس))، لتمكين المتعاملين من التواصل مع موظفي مركز رعاية المتعاملين، للحصول على أجوبة عن استفساراتهم وتلقي المساعدة اللازمة لإنجاز معاملاتهم في عالم الميتافيرس.

يشار إلى أن مركز رعاية المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يعمل على تمكين المتعاملين من التواصل مع الهيئة، عبر مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، أو البريد الإلكتروني، أو الدردشة المرئية، أو النصية. ويعتمد مشروع مركز رعاية المتعاملين على نهج متكامل ومتعدد الاستخدامات.

ويمكن أن تحدد القائمة الديناميكية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، جميع المتصلين المسجلين ومعلوماتهم وتخصص مستوى الخدمة المناسب لكل متعامل بناء على ملفه الشخصي.

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