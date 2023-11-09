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المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يشارك باجتماع في سنغافورة

11/9/2023 7:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ترأس حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفد الدولة إلى سنغافورة للاجتماع مع الشركاء فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومناقشة الشراكة الوثيقة بين الدولتين. وأكد الزعابي أن ثمة أوجهاً مشتركة بين الإمارات وسنغافورة، بما في ذلك التزامهما الصارم في مكافحة الجرائم المالية، مضيفاً: ((كوننا مركزين ماليين وتجاريين عالميين، نؤدي دوراً بالغ الأهمية على مستوى المنظومة المالية العالمية، كما نواصل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة لدينا من خلال تبادل المعلومات والأفكار والخبرات. وتابع: ((تشكل علاقتنا الثنائية صلة وصل مالية مهمة بين قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أن دولة الإمارات تمثل اليوم أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)). وأضاف: ((خلال اجتماعاتنا، ناقشنا أطر العمل التنظيمية والأصول الافتراضية والتحقيقات واستراتيجيات مكافحة الاحتيال)). لافتاً إلى أن مجموعة واسعة من السلطات الإماراتية تعمل بالتعاون مع النظراء في سنغافورة من أجل مكافحة تدفق الأموال غير المشروعة، حيث يسرني كون العديد منها جزءاً من هذا الوفد. واجتمع الوفد مع مجموعة من الشركاء في سنغافورة، بما في ذلك السلطة النقدية في سنغافورة ووزارة الداخلية ومركز مكافحة الاحتيال وإدارة الشؤون التجارية لدى شرطة سنغافورة. كما التقى الوفد ت. راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي ((فاتف)) على هامش قمة ((متحدون من أجل الحياة البرية 2023)).

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