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«مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة ينطلق 17 نوفمبر

11/9/2023 7:26:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. ينطلق ((مهرجان الشيخ زايد)) بمنطقة الوثبة في أبوظبي 17 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى التاسع من مارس المقبل مستقبلاً الزوار والسياح عبر برامجه وفعالياته وأنشطته المنوعة بمشاركة واسعة من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وكشفت اللجنة المنظمة العليا عن عدد كبير من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يضمها ويقدمها المهرجان وتركز على فكرة التراث والتمسك بالجذور وإنعاش ذاكرة الأجيال الجديدة وربطه بماضيه وتراثه العريق مع البرامج والفعاليات والأنشطة الحديثة المختلفة. وتأتي في مقدمة أهم فعاليات المهرجان الاحتفالات الوطنية ((مسيرة الاتحاد)) كأول وأهم فعالية وطنية، وتمثل أبرز الاحتفالات وأهمها، حيث تقدم المسيرة صورة تعكس الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، كما تبرز الوحدة والتلاحم الوطني. كما سيكون للاحتفال بالعيد الوطني برامج وأنشطة وفعاليات خاصة به، تقدم وتشمل كل أرجاء المهرجان بمشاركة شعبية ورسمية من كافة الجهات الحكومية احتفالاً بهذا اليوم المجيد، وسيشهد يوم الاحتفال عروضاً خاصة في كل القرية التراثية وفي أجنحة الدول مع عروض الفنون الشعبية وفرق الموسيقى العسكرية، إضافة إلى الألعاب النارية وعروض الدرون وفعاليات نافورة الإمارات التي ستتزين بألوان العلم وغيرها من المفاجآت. يمثل الجانب التراثي للمهرجان إحدى أهم الفعاليات والأهداف فيه، حيث يعمل المهرجان على إبراز أوجه التراث الشعبي المختلفة عبر الصناعات اليدوية والحرف والفنون التقليدية بهدف ربطها بالحاضر وتعريف الأجيال بها، بكل ما تمثله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن، إضافة إلى ما تشكله من عنصر جذب للزائرين. جائزة تميز ويحفل المهرجان وأقسامه بعدد كبير من المسابقات التي رصدت لها جوائز كبيرة، بعض هذه المسابقات موجهة للأفراد، وبعضها موجه للأقسام والأجنحة، وبعضها موجه للتطوير والتنمية والرعاية، يأتي في مقدمتها جائزة سمو الشيخ منصور للتميز الزراعي. وتتضمن الجائزة عدداً من الفروع والأقسام التي سيتم التسابق عليها، منها مسابقات الفئات الزراعية ومسابقات الفئات الغذائية ومسابقات الثروة الحيوانية والمسابقات التوعوية والترويجية، مع 11 مزاداً للحلال و9 مهرجانات زراعية متنوعة، مثل مسابقة الأغنام وأوزان الذبائح وأفضل السلالات ومسابقة الحليب وأفضل منتج من التمور ومسابقة الطهي الحي للأسر المنتجة ومزاد الوثبة للتمور الذي يشكل منصة تسويقية للبيع وتبادل الخبرات وتعزيز زراعة التمور كمنتج رئيسي وأساسي في البنية الزراعية للدولة.

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