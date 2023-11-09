طلبة جامعات يقدمون حلولاً مبتكرة لمواجهة الجوع ونقص الغذاء

يعتزم عدد من طلبة الجامعات تقديم حلول مبتكرة لمواجهة الجوع ونقص الغذاء والتغيرات المناخية، بهدف دعم القضايا المناخية، من خلال رسم مسار لمستقبل أكثر اخضراراً.

ومن المقرر أن يتقدم الطلبة بتلك المقترحات ديسمبر المقبل ضمن مشروع ((برنامج الزراعة المتجددة))، الذي أطلقته المؤسسة المجتمعية الرائدة المكرسة لدعم الاستدامة والعمل المناخي ((غمبوك))، معلنة عن 3 جوائز نقدية قيمة كل واحدة 10 آلاف دولار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي للحديث عن المشروع الهادف إلى تمكين الباحثين وطلبة الجامعات المهتمين من إيجاد حلول للتحديات الزراعية الأساسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وأوضحت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، المؤسسة والمديرة الإدارية لشركة غومبوك لـ((البيان))، أن الهدف الأساسي من إطلاق البرنامج يكمن في رسم مسار مستدام نحو مستقبل أكثر اخضراراً من خلال دعم الحلول المبتكرة في أساليب المعالجة والتكنولوجيا، وذلك لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات. وأردفت بأن البرنامج سيقدم الزراعة المتجددة كمنارة أمل في المعركة ضد العقبات الزراعية الإقليمية. مما يعزز مرونة وازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا للأجيال القادمة، حيث يشترط أن تؤدي الحلول المقترحة إلى آثار اقتصادية، بيئية واجتماعية إيجابية على المزارعين والمجتمعات المحلية، وأن تكون مصممة خصيصاً لتلائم الظروف الزراعية في المناطق المذكورة آنفاً. وأشارت إلى أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الأرض لم يتبقَ لديها سوى 60 عاماً من التربة السطحية المغذية، أي ما يعادل حوالي 60 محصولاً، نتيجة للممارسات الزراعية التقليدية، وما يفاقم الأمر أن طبقة رقيقة من التربة السطحية مسؤولة عن 95 % من إجمالي الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري. وأفادت تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن الزراعة التقليدية مسؤولة عن عمليات سحب 72 % من إجمالي المياه السطحية والجوفية على مستوى العالم، لأغراض الري . وذكرت ان المشاركين سيعرضون في ختام البرنامج حلولهم المبتكرة أمام لجنة مختصة، وستكون لديهم فرصة الفوز بواحدة من ثلاث جوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 دولار، مع حصولهم على المزيد من الفرص لدعم مشاريعهم البحثية وتطبيقها على أرض الواقع.

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